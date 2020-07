La playa de Chipiona, ejemplo de distanciamiento social en Reino Unido

En medio de la controversia generada por la cuarentena que Reino Unido a impuesto a viajeros procedentes de España, el popular medio británico Sky News ha difundido en sus redes sociales un vídeo aéreo de la playa de Chipiona para ponerla como ejemplo a seguir de distanciamiento social como medida preventiva frente a la pandemia de coronavirus.

En el tuit de Sky News, que ha generado de manera inmediata un acalorado debate en la red sobre la medida impuesta por el gobierno de Boris Johnson en plena campaña estival, el periódico muestra una vista aérea de la playa de Chipiona, en la costa gaditana, donde se puede comprobarse la distancia social que mantienen sus visitantes.

An aerial view of a beach in Chipiona, a coastal town in Spain, shows social distancing in place with visitors spaced apart.



