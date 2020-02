Regalos de última hora para San Valentín.

Se acerca San Valentín, el día del amor por excelencia, una fecha señalada en los calendarios de muchas parejas españolas. Si 'te ha pillado el toro' aún estás a tiempo para elegir el regalo perfecto y que llegue el día 14. Aquí tienes una selección de last minute para acertar seguro.

Antes de meter la pata, también puedes repasar nuestra la lista de las siete cosas que jamás debes regalar a tu pareja. Toma nota ahora que estás a tiempo porque puedes acabar el día soltero.

El Día de San Valentín y la palabra regalo van de la mano. El 14 de febrero es una magnífica fecha para demostrar al otro todo nuestro cariño. Regalos románticos, originales y personalizados siguen siendo las propuestas más buscadas para celebrar el Día de los Enamorados.

Un altavoz inteligente

El Echo Show 5 se conecta a Alexa para ofrecerte imágenes de calidad en la pantalla de 5,5 pulgadas y un sonido envolvente: todo ello en un diseño compacto que resulta ideal para cualquier estancia y hogar. Configura alarmas y temporizadores o consulta el tiempo y el tráfico antes de salir.

Una taza con un mensaje romántico

Demuéstrale tu amor desde primera hora de la mañana con una taza con un mensaje de amor. No hay mejor manera que desayunar con un “Contigo si, contigo siempre, contigo infinitamente”. Además de sorprender a tu pareja, le alegrarás de buena mañana.

Un mando de chocolate

El chocolate es un clásico en este día. Si él o ella es un amante de los videojuegos todos alucinará con este chocolate con forma del mando de la play, se lo podrá comer mientras juegan a su videojuego favorito. En Amazon también puedes encontrar chocolates con infinidad de formas como lápices, un smartphone, barras de labios o un ratón de ordenador.

Una caja de experiencias

Si deseas dedicarle un tiempo especial a tu pareja alejado de la rutina y que siempre quede grabado en su recuerdo este San Valentín, nada mejor que una caja de experiencias en la que podáis elegir noches de hotel en Europa, actividades de ocio o de relax como masajes para dos en un spa.

Un ramo de rosas

La apuesta segura y que nunca pasa de moda. Un ramo de rosas rojas representa el amor y el deseo hacia la persona amada. Además es todo un clásico, así que será un acierto asegurado. Es el regalo perfecto para tu enamorada.

Reloj hecho para él

Otra de las apuestas seguras en días como hoy es optar por un reloj de pulsera, pera él o para ella. O aún mejor, un reloj unisex que podáis intercambiaros cuando os apatezca. Estos de Daniel Wellington, a los que les puedes cambiar la correa para tener cada día uno diferente, están a la última.

Un lujoso cofre aromático

Es el detalle perfecto para la pareja o para darte un capricho. Con espuma de ducha, exfoliante corporal, crema corporal, jabón de manos, bálsamo de manos y una vela aromática. Recupera el equilibrio del cuerpo y la mente con estos productos relajantes basados en el loto blanco y el yi yi ren.

Estuche gourmet

Un regalo único para poder disfrutar en pareja. Un elegante estuche de lujo con Luis Cañas Reserva Y Recaredo acompañados de productos de la máxima calidad en un estudiado maridaje, y con la posibilidad de añadir una dedicatoria personalizada. Un detalle diferente que hará las delicias de los Foodies y Bon Vivants.

Un libro, pero no cualquiera

Si ella es una amante de la moda y el lujo este libro no le dejará indiferente, de hecho, le fascinará. Clásico entre los clásicos, Louis Vuitton: The birth of modern luxury es el primer libro de su clase que describe, sin escatimar detalles, el espectacular aumento de una de las empresas de lujo más elegantes del mundo. Escrito con motivo del 150 aniversario de la firma, examina su historia a través de la vida de sus primeros tres líderes: el fundador Louis, su hijo Georges, y su nieto Gaston.

Un regalo de broma, pero que a él le encantará

El diseño único que a buen seguro le encantará. Con distintas frases, estos calcetines (además súper cómodos y calentitos) podrá usarlos según su estado de ánimo.