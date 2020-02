¿Qué no debes regalar nunca por San Valentín?

Antes de meter la pata, esta es la lista de las siete cosas que jamás debes regalar a tu pareja. Toma nota ahora que estás a tiempo porque puedes acabar el día soltero.

Un electrodoméstico

Si ya vivís juntos, un electrodoméstico, ya sea grande o pequeño, no es un detalle especial para tu pareja. Dentro de este apartado entran POR SUPUESTO, las aspiradoras y las planchas, a menos que quieras que te la tire a la cabeza.

Bombones

¿De verdad? No hay nada menos original que recibir una caja de bombones por San Valentín. Él o ella pensará que se te ha olvidado y antes de llegar has pasado por la tienda 24 horas de la esquina y era lo que más a mano había. Además, aunque parezca mentira, hay personas a las que no les gusta el chocolate. Si no os conocéis mucho, opta por otro detallito.

Una herramienta

Junto a los electrodomésticos, puede que esto sea de los peores regalos que se pueden recibir por San Valentín. Es el día del amor, del cariño, de la amistad o como quieras llamarlo, no el día de buscar un 'ñapas' que te arregle todos los desperfectos de la casa.

Una cena romántica en un restaurante de comida rápida

Puede que la economía familiar no de para grandes excesos, pero no es necesario llegar a esta cutrez. Seguro que por el mismo coste puedes organizar una magnífica cena romántica en casa y así demostrarle tu arte entre los fogones.

Un oso de peluche XXL o con corazones

Un poquito infantil, ¿no? Vas a hacer un regalo a tu novia, no a una niña de 5 años. Probablemente, junto con los bombones, sea el regalo más trillado (y más fácil del que tirar si no eres muy creativo) de la historia en un día como este. Además, puede ser el fin de vuestra relación si el año pasado tuviste la misma idea.

Una báscula

Va a pensar que es una indirecta. De hecho, puede que sea el regalo perfecto para una ruptura. Aplicable también a un bono para el gimnasio, ropa para hacer deporte y demás elementos que le hagan pensar que quieres que baje de peso.

Algo que revele los defectos de tu pareja

Por muy original que te parezca regalar un curso de automaquillaje a tu novia o esposa, puede, y lo más probable es que lo haga, que piense que estás diciéndole que no sabe maquillarse y que necesita una 'ayudita'. Recuerda que con los regalos estamos enviando un mensaje al ser amado y no quieres que piense que no sabe ni ponerse un poquito de colorete.