La Seguridad Social avisa de las personas que se quedarían sin paga de Navidad

Ya estamos muy cerca para que llegue la Navidad y, cuando llega, también lo hace la ilusión de cobrar el regalo navideño más esperado de cada adulto: las pagas extras. Especialmente entre los pensionistas y beneficiarios de ayudas del Estado. Este año, la Seguridad Social ha dado un aviso importante dirigido a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A diferencia de millones de personas que esperan con ansias la bonificación navideña, los beneficiarios del IMV no recibirán una paga extra de Navidad. El IMV, que no se considera una pensión sino una ayuda, está destinado a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente para las personas que viven solas. Según la Ley 19/2021, el IMV no cuenta con pagas extraordinarias, ya que su cuantía total anual se divide en 12 mensualidades. Por lo tanto, durante el abono de las prestaciones entre el 1 y el 4 de diciembre, los beneficiarios del IMV no verán un pago doble, a diferencia de los pensionistas.

Adicionalmente, la Seguridad Social ha anunciado un cambio en la fecha de abono de la paga extra de Navidad para ciertos pensionistas en 2023. Hasta ahora, esta bonificación se transfería el 25 de noviembre. Sin embargo, este año, debido a que el 25 de noviembre cae en fin de semana, la normativa establece que el pago se realizará el siguiente día laborable, es decir, el lunes 27 de noviembre. Para los clientes de CaixaBank, el pago se adelantará al viernes 24 de noviembre. Este cambio afecta a 9,2 millones de pensionistas en España y es especialmente relevante dada la alta inflación y su impacto en los jubilados y pensionistas.

Es importante destacar que no todos los pensionistas recibirán esta paga extra. Algunos reciben su pensión en 14 pagos anuales, que incluyen dos pagas extras, mientras que otros la reciben en 12 pagos mensuales. Los que reciben pagos mensuales no tienen un pago doble de su pensión dos veces al año. A pesar de los recientes aumentos en las pensiones contributivas (8,5%) y no contributivas (15%), estos incrementos no han sido suficientes para contrarrestar completamente el impacto de la inflación.

En resumen, mientras los pensionistas esperan con expectación la paga extra de Navidad, los beneficiarios del IMV no recibirán un pago adicional en diciembre. Además, los pensionistas deben estar atentos a los cambios en la fecha de abono de esta paga extra, especialmente este año debido al cambio de fecha.