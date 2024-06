Quién es Vito Quiles, la mano derecha de Alvise Pérez

El nombre de Alvise Pérez, líder de la formación política Se Acabó la Fiesta, está dando mucho de qué hablar en los últimos días después de que irrumpiera en las elecciones europeas del 9 de junio con más de 800.000 votos, lo que le ha permitido sumar tres escaños en la Eurocámara.

Ahora, la polémica que rodea a este grupo político se ha acrecentado después de que se anunciara que una juez de Sevilla ha ordenado localizar a Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez, que además figuraba en las listas de Se Acabó La Fiesta para las elecciones europeas.

¿Quién es Vito Quiles?

Vito Zopperalli Quiles es un periodista de 23 años, natural de Elche. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2020, comenzó a trabajar como reportero y corresponsal político en Estado de Alarma (EDA TV), medio gestionado por Javier Negre que le permitió ganar poco a poco popularidad, principalmente mediante sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Además, en noviembre de 2022 estrenó su propio programa de radio en la emisora Informa Radio, donde trataba la actualidad política y además entrevistó a políticos de renombre como Isabel Díaz Ayuso.

Periodista con numerosas polémicas

Como acreditado de EDA TV, Vito Quiles ha sido protagonista de polémicas en el Congreso de los Diputados, donde ha vivido enfrentamientos con varios políticos. Uno de los más sonados fue con el portavoz del PSOE, Patxi López, quien se negó a contestarle una pregunta tras la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2023: "A ti no te voy a contestar nada y nunca. Te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española jugó y ganó a Georgia. No voy a respetar un racista respondiendo sus preguntas", le dijo el político socialista.

Pero Patxi López no es el único que se ha negado a responder preguntas de Vito Quiles. Otros políticos como Gabriel Rufián y Oscar Puente han tenido encuentros tensos con el periodista durante las ruedas de prensa ofrecidas en el Congreso.

Por otra parte, Vito fue detenido por la Policía por desobediencia en noviembre de 2023 durante las concentraciones contra la amnistía que se produjeron en las puertas de Ferraz.

Además de ser conocido por ser jefe de prensa de Alvise Pérez y por trabajar en EDA TV, Vito Quiles tiene gran popularidad en redes sociales. En X cuenta con más de 200.000 seguidores, y a diario comparte noticias contra el Gobierno.

Solicitan que se le retire su acreditación parlamentaria

Comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios pic.twitter.com/qsuw87s7NR — APP (@APP_Cortes) June 12, 2024

Este mismo miércoles, la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha solicitado que se le retire su acreditación como periodista en el Parlamento, debido a las numerosas polémicas que acumula y por figurar en las listas de Se Acabó La Fiesta: "Desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios expresamos nuestra disconformidad y nuestro rechazo ante el hecho de que personas vinculadas a partidos políticos, coaliciones o formaciones que se presentan a las elecciones ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al ejercicio de la profesión. Estamos viviendo con asombro el hecho de que Vito Quiles, número 57 en la lista electoral de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta, se siente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados e, incluso, haga preguntas a los y las portavoces parlamentarios", afirman en un comunicado.

¿Por qué han decretado una orden de búsqueda?

Vito Quiles está siendo investigado por una acusación de "injurias y calumnias" cometidas contra Rubén Sánchez, secretario y portavoz de Facua, entre los meses de febrero y septiembre de 2022. El periodista, por aquel entonces, le acusó de dirigir una "mafia mediática con sicarios que amenazan y extorsionan" y lo amenazó afirmando que haría "todo lo posible" para que acabara "en la cárcel", según se constata en la querella.

No obstante, según recoge el auto, hasta el momento "no ha podido ser citado ante este Juzgado en el domicilio designado en la presente causa, ni en ningunos de los que le consta en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Judicial". La primera citación fallida de Vito quiles por esta denuncia fue en julio de 2023, y la última, el pasado 20 de mayo.

En consecuencia, la magistrada del Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, María Jose Moreno Díaz, ha procedido a adoptar como medida cautelar la averiguación de su paradero "para que preste declaración en una causa por injurias y calumnias y llamarle por requisitorias en el modo y forma que previene la ley".