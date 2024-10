Adele rompe a llorar durante un concierto al ver a Celine Dion entre el público

En un giro inesperado durante uno de los últimos conciertos de su residencia en Las Vegas, la cantante británica Adele protagonizó un momento que ha conmovido a fans de todo el mundo, incluida España. La artista, conocida por éxitos como "Hello" y "Someone Like You", no pudo contener las lágrimas al descubrir entre el público a la legendaria Céline Dion.

El emotivo encuentro tuvo lugar en el Colosseum del Caesars Palace, escenario que ha acogido a Adele durante su residencia de 46 fines de semana. Un fan capturó el momento en vídeo, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando a una Adele visiblemente emocionada al ver a Dion entre los asistentes.

Según el vídeo compartido en TikTok, Adele se encontraba realizando la parte interactiva de su concierto, caminando entre el público, cuando de repente se percató de la presencia de Céline Dion. La reacción fue inmediata: Adele rompió en llanto y se abalanzó para abrazar a la cantante canadiense.

El público estalló en aplausos mientras Adele continuaba sollozando, colocando su mano en el rostro de Dion en un gesto de profunda admiración. Por su parte, Dion respondió con un tierno beso en la mano de Adele antes de retomar su asiento. Las cámaras captaron a ambas artistas enjugándose las lágrimas.

Este encuentro no es solo un cruce casual entre dos estrellas de la música. Tiene un significado especial por varias razones. El Colosseum fue construido originalmente para las actuaciones de Céline Dion, convirtiéndose en su "casa" durante años. Además, Dion ha estado alejada de los escenarios debido a su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara. Su presencia en el concierto de Adele marca una de sus pocas apariciones públicas desde que anunció su condición en 2022.