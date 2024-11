Alejandra Rubio, sobre el nacimiento de la hija de Anabel Pantoja: "Una abuela en mi casa hasta enero no va a haber"

La llegada al mundo de Alma, la hija de Anabel Pantoja, ha dejado algún que otro efecto colateral en la farándula. Alejandra Rubio también se convertirá en madre por primera vez a finales de este año y, a propósito de la buena nueva para la sobrinísima, ha dejado claro cómo quiere que sea el momento en que llegue a casa con su hijo en brazos.

La recién estrenada maternidad de Anabel Pantoja ha sido un tema principal en las escaletas de los programas de corazón. Ha sido en el programa en el que colabora Rubio, Vamos a Ver de Telecinco, donde la pareja de Carlo Constanzia se ha referido al papel que ha jugado Merchi, la madre de Anabel Pantoja, en los momentos previos al nacimiento de su nieta.

Merchi viajó a Gran Canaria días antes del nacimiento a la previa Alma, no obstante, Alejandra Rubio descarta el acompañamiento de cualquier abuela tras dar a luz. "Una Merchi en mi casa hasta finales de enero no va a haber", ha afirmado rotunda ante Joaquín Prat y el resto de colaboradores. Una alusión velada a Terelu Campos y Mar Flores, de la que acto seguido Alejandra salió al pasado de la siguiente forma: "Estoy encantada con mi madre y con mi suegra, pero para un rato".

Alejandra Rubio tiene claro que Terelu Campos "va a ser una abuela especial, al igual que ha sido una madre especial", lo cual no exime en su deseo de que nadie se instale en casa cuando se convierta en madre: "Para lo que necesite estará, pero no todo el rato". Un deseo que iría acorde con las expectativas de su madre, quien siempre ha dejado claro que no será una abuela al uso.

No obstante, Terelu Campos se ha volcado en todo momento en apoyar a su hija durante el embarazo. “Ahora ya empiezo a ponerme un poco nerviosa. La verdad es que sí. Pero vamos, yo solo quiero ver la carita y todo bien", dijo visiblemente emocionada en declaraciones a Europa Press hace unos días.

Una relación a prueba de crisis

El noviazgo entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia comenzó a principios de este año, después de que la hija de Terelu Campos saliera en su defensa en televisión. La relación se precipitó con el anuncio del embarazo de Rubio el pasado mes de junio. Desde entonces la pareja se ha ido a vivir juntos y ha logrado sobreponerse a todos los rumores de crisis y a las históricas desavenencias entre las ahora consuegras, Terelu Campos y Mar Flores. De hecho, ambos compartían una foto en actitud amorosa hace unos días, durante la celebración del cumpleaños del italiano.

Una de las últimas polémicas ha sido la revelación del sexo del bebé de la pareja por parte de las compañeras de rubio, Marta López y Leticia Requijo, quienes aseguran que se trata de un varón. No obstante, ni Rubio ni Constanzia lo han confirmado a tenor de una hipotética exclusiva.

En este sentido, Alejandra Rubio habría excluído a su tía, Carmen Borrego, de la portada sobre el nacimiento de su hijo, una noticia por la que podría llegar a embolsarse 200.000 euros... Y que no habría sentado nada bien a la mayor de las Campos, quien mantiene a su vez una tensa (y rentable) relación con su propio hijo, José María Almoguera.