¿Sabes qué es el anti-drón de la Unidad Aérea de la Policía?

Volar drones en España es una práctica cada vez más habitual. Sin embargo, a pesar de las infinitas posibilidades que ofrece el sector, todavía hay un desconocimiento profundo en cuanto a su normativa. Y no sólo eso. También existen numerosos peligros que la Policía Nacional procura neutralizar a través de su sistema anti-drón de la Unidad Aérea.

“Este es uno de los sistemas antri-drón que utilizamos en grandes eventos y con drones intrusos que no cumplen la normativa”, explica un agente a través del perfil oficial de la Policía Nacional en TikTok. “Además, contamos con sistemas de detección para localizar los drones intrusos”. Así, la Policía cuenta con un equipo y un software que permite eliminar del espacio aéreo drones no autorizados que no cumplen la normativa vigente. Esto se traduce en una mayor seguridad y zonas más libres de amenazas.

La unidad anti-drones de la Policía Nacional

El arma anti-drones es un rifle que no dispara ningún tipo de bala. En su lugar, el Policía que lo lleva detecta la presencia de un dron no autorizado, apunta con la mira telescópica y dispara un rayo “invisible” que interrumpe el control que su dueño tiene sobre el aparato. De esta forma, la Policía Nacional se hace con el control de la aeronave y la lleva a sus dependencias para estudiar las circunstancias del vuelo.

Normativa de drones en España

En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es el organismo encargado de regular el uso de drones, así como de velar por el bienestar de los espacios aeroportuarios. Además, para volar un dron es preciso contar con una licencia como operador de drones, ya sea para vuelo profesional o recreativo. Y, en cualquier caso, será necesario tener contratado un seguro.

Con la llegada del año 2024, entró en vigor el marcado de clase de drones/UAS, es decir, el etiquetado actual de la aeronave; y la identificación a distancia directa. En el caso de la primera de estas dos medidas, existe una “clasificación basada en el riesgo operacional”, explica la AESA: abierta (riesgo bajo para operaciones sin autorización), específica (riesgo medio) y certificada (riesgo alto).

Asimismo, en el caso de la categoría abierta es preciso estar registrado en la sede electrónica de la AESA cuando se utilice un dron con una MTOM (peso o masa máxima que la aeronave puede tener en el momento de su despegue) de 250 gramos o más; o que, en caso de colisión, pueda transferir a un ser humano una energía cinética superior a 80 julios. Así como también cuando esté equipado con un sensor capaz de capturar datos personales, salvo que sea conforme a la ‘Directiva de Juguetes’.

En cualquier caso, está prohibido el vuelo de los drones por encima de las personas o cerca de reuniones personales y, a partir de los 900 gramos se empiezan a establecer distancias de precaución a las que el objeto debe mantenerse en cualquier caso.