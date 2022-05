Álex, Anna u Olivia son nombres que se hicieron desagradablemente populares por asesinatos horrendos que marcaron el año pasado en España. El crimen de Padre Pío en Sevilla, la matanza en Texas, con 19 niños tiroteados o el asesino en serie de Bilbao han sido algunos de los casos que han saltado recientemente y dispara las dudas de una sociedad, cariacontecida ante ciertos comportamientos que invitan a preguntarse una vez más cómo es posible que seres humanos actúen de determinada forma ¿Un asesino nace o se hace con el tiempo?

Desde el siglo XIX son varios los especialistas que se han detenido a analizar la figura de asesinos que marcaron época y sus visiones han variado con el paso de los tiempos. El médico Cesare Lombroso estaba convencido que la capacidad de delinquir residía en el cerebro y en su propia forma. La forma del cráneo y de la cara, la mirada, los rasgos de la nariz, las orejas y los brazos...Lombroso presentaba al criminal como un ser que nace así, teorías que se reforzaron siglos después cuando se pudo medir la actividad cerebral de los asesinos a través de escáner y estudios como el del neurocientífico inglés Adrian Raine determinaron que el funcionamiento bajo del área prefrontal del cerebro de más de 40 asesinos encarcelados mostraba un funcionamiento muy bajo comparado con el de individuos normales. También tenían sobreactivación en las amígdalas, lo que impedía el funcionamiento normal de las emociones.

Por último, ya cerca del siglo XXI se demostró también que la ausencia de un gen que producía una enzima llamada MAOA, encargada de regular los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos, había influido también en el comportamiento delictivo de una familia holandesa en pleno. Tratábamos con personas más predispuestas a desarrollar un comportamiento violento.

Componentes físicos, genéticos y sociales

¿Hablamos entonces de que se puede determinar quién tiene más opciones de ser un asesino? No, porque si no esto llevaría a determinar que el 30% de los hombres que les falta ese gen son asesinos y violentos. Y no es así.

En paralelo a esta corriente de explicar en la naturaleza humana el comportamiento de un asesino creció también las nuevas escuelas criminológicas que basaron sus análisis en el componente social, demostrándose que el entorno en el que crecía un niño terminaba afectando directamente en su comportamiento ante la justicia. Según estas teorías el delincuente se hacía.

Surgieron entonces las discrepancias con los científicos, a los que aclaraban que las lesiones cerebrales podrían haber surgido a lo largo de su vida, sobre todo ante situaciones de maltrato infantil o cambios bruscos de hábitos en sus rutinas. Hasta el propio científico James Fallon se estudió y analizó a sí mismo, detectando que tenía todos los condicionantes físicos para ser un asesino, pero se había criado en un entorno feliz, algo que le había alejado de dicha tentación.

La conclusión entonces es que no existe una teoría absoluta al respecto. Que el asesino nace y se hace. Y que tanto los condicionantes físicos y genéticos como la falta de una integración social completa puede ayudar al ser humano a tener comportamientos anómalos.