¿Cuándo cambiamos la hora en 2025?

Cada año, en España se producen dos cambios de hora. Dos momentos en los que es inevitable preguntarse “¿tenemos una hora más o una hora menos de sueño?”. Todo depende de si hay que adelantar o atrasar el reloj para adaptarlo a los correspondientes horarios de invierno o de verano, según sea el caso. Pero ¿cuál es la fecha escogida para ello?

El primer cambio de hora en España tuvo lugar en 1918, aunque, fue algo puntual y no se mantuvo como tal hasta que, en la década de los 40, Francisco Franco decidió que España tendría el mismo horario que la Alemania de Hitler y los países de Europa Central. Luego, la crisis del petróleo resucitó el horario de verano en nuestro país en torno a los años 70.

¿Cuándo se cambia la hora en España?

Fue en el año 2022 cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los días en los que se producirían los cambios horarios hasta el 2026. Todo ello con el objetivo último de ajustar el reloj conforme a las horas de luz para mejorar la eficiencia energética. No obstante, se trata de una práctica que no realizan todos los países y con la que no todo el mundo está de acuerdo.

“Aunque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, todavía no existe una definición definitiva al respecto”, señala el Observatorio Astronómico Nacional. Por el momento, las fechas establecidas continúan siendo las siguientes:

Horario de verano . La hora cambia en la noche del 29 al 30 de marzo. Concretamente, a las 02:00 horas serán la 01:00 horas. Gracias a este cambio, podremos disfrutar durante meses de días más largos, que se irán extendiendo poco a poco hasta alcanzar el solsticio de verano, el 24 de junio.

. La hora cambia en la noche del 29 al 30 de marzo. Concretamente, a las 02:00 horas serán la 01:00 horas. Gracias a este cambio, podremos disfrutar durante meses de días más largos, que se irán extendiendo poco a poco hasta alcanzar el solsticio de verano, el 24 de junio. Horario de invierno. El cambio suele producirse el último domingo del mes de octubre que, este año, será el día 26. La hora se retrasará entonces y a las 02:00 horas serán las 03:00 horas. Entraremos, de nuevo, en el horario que ahora tenemos pautado hasta la próxima primavera.

Países que no cambian la hora

Existen muchos países que no cambian la hora como lo hacemos en España. Tal es el caso, por ejemplo, de Japón, Rusia o todos los que se encuentran en África, a excepción de Egipto. De hecho, se estima que apenas el 40% de los países del mundo ajustan sus relojes. Así, podemos ver que tampoco China, Brasil o Venezuela adelantan o atrasan ninguna hora. Además, también hay algunos lugares, como Jordania o México que, en su momento, sí tomaron la decisión de realizar este cambio horario y, finalmente, eliminaron la medida.

Un caso curioso es el de Estados Unidos, donde no todos los estados que conforman el país siguen la pauta del cambio de hora. En su lugar, Hawáii, Arizona o Alaska no lo hacen, ya que cuentan con sus propias leyes estatales con las que mantienen unos horarios fijos a lo largo de todo el año.