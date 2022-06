Aparece el cuerpo sin vida del menor desaparecido en el río Ebro

Efectivos de emergencias han encontrado alrededor de las 17.45 horas de este miércoles en el río Ebro, en Rincón de Soto, el cuerpo sin vida del niño de 13 años que se encontraba desaparecido desde ayer por la tarde en sus aguas, ha avanzado el digital La Rioja. Al parecer, el menor, que era vecino de Rincón de Soto, acudió al río en bicicleta ayer por la tarde, junto con otros amigos, para bañarse. Pero no regresó a casa. Por la noche, sus padres dieron la voz de alarma al ver que su hijo no llegaba a casa.

El cadáver ha sido encontrado a unos 8 metros del lugar donde fue visto por última vez. El médico forense ha procedido al levantamiento del cadáver y posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Logroño.

La zona donde ha ocurrido el suceso es conocida entre los vecinos de Rincón de Soto como la 'Playa de la Sardina' de la presa de Milagro. Así, se trata de un lugar donde habitualmente acude la gente a bañarse y a pescar.

Búsqueda

El mencionado periódico recoge que el director general de Emergencias, salva Díez, ha explicado este miércoles en el lugar de la búsqueda que desde media noche de ayer el SOS Rioja Y Guardia Civil tuvieron conocimiento de la desaparición, por lo que comenzó la búsqueda. Además, ha añadido que «es una zona que no es demasiado peligrosa, aunque parece ser que el niño no sabía nadar, aunque es algo que no está claro».

Por su parte, Miguel Ángel Saénz, portavoz de la Guardia Civil, ha dicho en el mismo lugar que han estado implicados en la búsqueda submarinistas del GEAS, recursos del Gobierno de La Rioja, entre ellos, profesionales del CEIS- Rioja, SOS Rioja, y 15 profesionales de DG Biodiversidad, junto a Guardia Civil y agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, asociación de grupos de perros de salvamento, la Confederación Hidrográfica del Ebro y personal del Ayuntamiento de Rincón han sido movilizados para el operativo.