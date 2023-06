Ataques en Nottingham: qué se sabe hasta ahora

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el suceso que conmocionó ayer a la población de Nottingham, la ciudad inglesa de poco más de 300.000 habitantes, que amaneció con la noticia de que tres personas habían sido asesinadas. La policía detuvo a las 5 y media a un sospechoso, que presuntamente también arrolló con una furgoneta a tres individuos.

Sobre las cuatro de la mañana fueron hallados dos estudiantes muertos en la avenida Ilkeston Road, mientras que el tercer fallecido, un hombre de 50 años cuya identidad se desconoce, se descubrió a tres kilómetros de allí. Los tres perdieron la vida por arma blanca. Además, una furgoneta intentó arrollar a tres personas más, en Milton Street. Una de ellas permanece en estado grave mientras que las otras dos presentan heridas leves. Una hipótesis que baraja la policía es que la furgoneta era del fallecido de 50 años y que el presunto asesino la utilizó para huir.

Los dos jóvenes fallecidos en este suceso han sido identificados por las autoridades como Barnaby Webber y Grace Kumar. Ambos eran estudiantes de la Universidad de Nottingham y volvían a casa después de una noche de fiesta, cuando fueron asesinados. El nombre del hombre de 50 años que también perdió la vida a consecuencia de las heridas de arma blanca que sufrió no ha sido revelado.

Tampoco se conoce la identidad de la persona que ha sido detenida por cometer, presuntamente, estos hechos, aunque podría tratarse de un migrante de África Occidental, como publica la cadena británica BBC. Además, podría tener problemas mentales. La policía ahora mismo trata de averiguar las motivaciones del ataque, cuya relación con el terrorismo no sido confirmada.

La jefa de policía de Nottingham, Chief Constable, señaló en un comunicado que creen que "los tres incidentes están relacionados", a pesar de que el tercer fallecido se encontró a tres kilómetros de los dos jóvenes. Además, calificó el suceso como "horrible y trágico".

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dio el pésame a través de las redes sociales a los seres queridos de las víctimas, además de agradecer a la policía y los servicios de emergencia su respuesta al "impactante incidente" que tuvo lugar en la ciudad inglesa de Nottingham.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the…