“Del la cárcel se sale, pero del cementerio, no”, las palabras del hombre que ha atropellado a sus exsuegros en Almería

El pasado sábado, 18 de marzo, un hombre de 37 años atropellaba a sus exsuegros en repetidas ocasiones hasta fracturarle varios huesos. Los hechos tenían lugar en el municipio almeriense de Berja. La pareja, de 48 años él y de 43 ella, se encuentra ingresada tras el ataque y ha tenido que ser operada en varias ocasiones.

El nombre del agresor es Víctor Manuel Gutiérrez y es la expareja de la hija del matrimonio, de 24 años de edad. Ambos tienen una hija en común de solo 2 años pero como consecuencia del comportamiento de él, la pequeña no puede ver a su padre.

Después de varios episodios de malos tratos y amenazas, la joven decidió denunciar a su expareja, a la que se le impuso una orden de alejamiento que ha estado violando repetidamente.

Decía que los iba a matar, que si no podía tener a su hija, ellos tampoco la tendrían. Ya había intentado atropellar a Manuel hace un mes. Él, en su planteamiento mental, cree que los padres de su expareja la han presionado para que deje la relación y le impiden que se vean.

El último episodio violento lo ha protagonizado cuando ha seguido a sus exsuegros hasta el garaje en el que tienen el coche y allí los ha acorralado contra una pared y desde su vehículo los ha embestido varias veces hasta partirles la pelvis a los dos y otros huesos del cuerpo.

No contento con ello, dio marcha atrás para volver a atropellarlos. Como todavía seguían vivos, intentó rematarlos y dar otra vez marcha atrás, pero los vecinos lo frenaron y no pudo volver a por ellos. Entonces les dijo que si iba a la cárcel, que cuando saliera los iba a matar porque “de la cárcel se sale, pero del cementerio, no”, aseguró.

Hasta el lugar acudió el equipo médico del municipio y personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Ahora, Manuel y Noelia, las víctimas, se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Poniente-El Ejido.

Manuel tiene diferentes traumatismos: una fractura de pelvis, del fémur, de la tibia y del peroné. Noelia también está con Manuel. Y aunque ella recibió menos daño, también tiene dos fracturas en la pelvis. La Guardia Civil ya ha detenido al presunto agresor y está a la espera de que pase a disposición judicial.