"Si lo que buscamos está, siempre damos con él": continúa la búsqueda de Ivo en el Mar Menor

Continúa la búsqueda de Ivo Petrov, el joven de 15 años que presuntamente naufragó en el Mar Menor la pasada madrugada del 5 de enero cuando estaba con dos amigos, de 16 y 22 años, en una canoa en mitad del mar.

Según la versión de los dos amigos que iban con él, José David y Francisco, volcaron porque Ivo se puso de pie y les fue imposible poner la canoa del derecho. Por este motivo decidieron nadar hasta la orilla mientras que el desaparecido se quedaba agarrado a la embarcación, sin moverse. Cuando los equipos de rescate llegaron ya no pudieron encontrar a Ivo y a pesar de que no han parado de rastrear la zona desde entonces, siguen sin noticias del adolescente.

Las únicas pistas con las que cuentan sobre el chico han sido el hallazgo de su abrigo y de una de sus chanclas, pero no hay rastro de él, por el momento.

En su búsqueda participan varias lanchas de la Guardia Civil, cuatro drones, un helicóptero y decenas de personas desde la orilla. Según José Luis Hernández, uno de los buzos de los GEAS (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas), las condiciones climatológicas están siendo óptimas estos días para dar con el cuerpo de Ivo en caso de que éste se encuentre en el mar.

"Hoy tenemos unas condiciones óptimas porque el mar está como un plato. No hay ninguna búsqueda igual que otra y nuestro único objetivo es encontrar a Ivo. Hemos abarcado ya como tres campos de fútbol", ha contado Hernández en el programa Vamos a Ver, quien ha asegurado que "si lo que buscamos está, siempre damos con él".

Los especialistas esperan poder encontrar el cuerpo del joven en los próximos días (no más de 10) gracias a la calma en la que se encuentra el mar.

Por su parte la Guardia Civil no descarta ninguna posibilidad sobre lo que puso pasarle al joven y volverá a tomar declaración a los dos amigos de Ivo si es necesario. Ya en el primer relato que ofrecieron sobre lo sucedido las versiones de ambos no coincidían con exactitud por lo que no quieren descartar nada hasta que se encuentre el cuerpo del joven.

Por su parte el padre de uno de los amigos que acompañaban a la víctima ha dicho ante los medios de comunicación que se plantea denunciar a quienes den información errónea de lo sucedido e inculpen a su hijo sin justificación.