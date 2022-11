Continúa la búsqueda por mar de la joven de 32 años desaparecida en cabo Peñas

Sandra Bermejo, de 32 años y natural de Madrid se había mudado a Gijón hacía dos años para trabajar como psicoterapeuta en la ciudad asturiana. Tenía un grupo de amigos y con frecuencia hacía videollamadas con su familia para contarles cómo estaba.

El martes 8 de noviembre una de sus amigas se extrañó cuando no acudió a teatro. Esa misma noche le escribió un mensaje a través de whastapp pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente volvió a insistir, esta vez con un SMS. Por la tarde lo hizo su familia, cuando no atendió la videollamada que se había comprometido a atender. Ante la preocupación decidieron contactar con sus amigas, que acudieron a denunciar la desaparición de inmediato en la Comisaria de Gijón con los datos que les habían facilitado los familiares de la joven. El jueves comenzaba la búsqueda de Sandra Bermejo. Los primeros pasos que dieron los agentes de la Policía Nacional se centraron en el barrio en el que residía la desaparecido pero no encontraron rastro de ella. Comprobaron, no obstante, que su coche no estaba aparcado en su plaza de garaje. Los efectivos lograron encontrarlo la mañana del viernes, 11 de noviembre, en la zona de cabo de Peñas, en un aparcamiento próximo al faro, por lo que centraron ahí el rastreo. La última señal que emitió su móvil, en torno a las cinco de la tarde del 8 de noviembre, también coincide con este lugar. En el interior del coche se encontraba la mochila de Sandra con su cartera y otras pertenencias de la joven. Desde entonces las labores de búsqueda se han concentrado en el acantilado de Gozón, en este lugar, poniendo en marcha un exhaustivo dispositivo de rastreo en el que están trabajando efectivos de la Policía Nacional en Gijón, de la Policía Local de Gozón, de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. Durante el fin de semana, y gracias al buen tiempo, se han podido realizar búsquedas por aire, con drones, y por tierra, con perros, en las que se ha peinado la zona sin encontrar ningún rastro de la joven, por lo que en la mañana del lunes 14 de noviembre se centrarían en la zona del mar.

Una zona peligrosa

La zona en la que se le pierde la pista a la joven es, con frecuencia, un área en la que suele haber fuertes rachas de viento y mal tiempo, condiciones que se dieron el día de su desaparición. Además, durante el fin de semana y después de levantar las barreras que restringían el acceso a la zona para curiosos y turistas un hombre se precipitó por el acantilado cuando se acerco a él. Su cuerpo fue rescatado del mar al día siguiente por un helicóptero de emergencias.

La familia descarta el suicidio

Su familia, que ha aclarado que cabo de Peñas es una zona por la que Sandra solía dar paseos, descarta que haya tratado de quitarse la vida, ya que nunca dio señales de eso y tenía una vida organizada y con una importante de red de amigos y familiares Por eso sostienen como principales hipótesis que ha podido tener un accidente o que se trata de una desaparición forzada. Piden que cualquier persona que pueda saber algo contacte con info@sosdesaparecidos.eso con los teléfonos+34 642 650 775 / +34 649 952 957. Sandra Bermejo es morena, de pelo y ojos castaños y de 1,62 metros de altura.