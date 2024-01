Claves del homicidio de una mujer que ha aparecido apuñalada en un coche en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido hallado en un coche en la localidad gerundense de Torroella de Montgrí con varias puñaladas.

La mujer, una vecina de la localidad de unos 45 años, se encontraba en paradero desconocido desde el sábado y, al no poder contactar con ella, sus familiares fueron a ponerlo en conocimiento de la Policía, denunciando su desaparición.

Gracias a la ubicación del teléfono móvil de la víctima pudieron localizarla rápidamente, pero cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La mujer apareció en un camino de tierra secundario del que lleva a la desembocadura del río Ter, en la zona conocida como la Gola del Ter. Los Mossos d’Esquadra la encontraron en el interior de un vehículo que, según las primeras informaciones no pertenecía a ella. Sin embargo el cuerpo se encontraba en el asiento del conductor y presentaba múltiples puñaladas que presuntamente habrían acabado con su vida.

Tras el hallazgo la comitiva judicial certificó su muerte y trasladó el cuerpo al Anatómico Forense para la realización de la autopsia. En principio todo parece indicar que la víctima murió por las puñaladas porque no hay otros signos visibles de violencia en su cuerpo. El vehículo se ha encontrado en una zona de campo, poco transitada, a unos 3-4 kilómetros de Torroella y 5 o 6 km de la localidad vecina de Pals.

Los agentes de la División de Investigación Criminal (AIC) de Girona están investigando las circunstancias de la muerte e intentando reconstruir las últimas horas de vida de la víctima, que hacía años que vivía en Torroella y tenía varios hijos. También están tratando de averiguar a quién pertenecía el coche de la escena del crimen.

El cuerpo de la víctima, que presentaba varios cortes,, ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona donde los forenses le harán la autopsia para esclarecer cual fue la causa exacta de la muerte y cuándo se produjo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de la Bisbal d’Empordà, que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario. De entre todas las hipótesis que se barajan la de que se trate de un nuevo caso de violencia machista es la que está cogiendo más fuerza, aunque por el momento los investigadores trabajan en conocer el pasado y presente de la mujer para verificar qué le ha sucedido y cómo llegó hasta el lugar en el que la encontraron.

No parece que la víctima hubiera denunciado a ninguna pareja o expareja, pero esto no quiere decir que no haya sido víctima de violencia de género.