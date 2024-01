Decretan el secreto de sumario en el caso de Ivo, el adolescente muerto en el Mar Menor

El juez al frente del caso por la muerte de Ivo Petrov, el joven de 15 años que presuntamente naufragó en el Mar Menor la madrugada del 5 de enero, perdiendo la vida, ha decretado el secreto de sumario a esperas de que avance la investigación. Concretamente el magistrado quiere aguardar a tener los resultados de la autopsia así como a localizar el teléfono móvil del joven, que se sigue buscando en el fondo del mar.

Aunque la principal hipótesis es la del accidente, los investigadores no han querido descartar ninguna otra. De hecho el secreto de sumario se declara cuando en una investigación hay indicios de criminalidad.

La importancia de la autopsia y el móvil

Desde que se trasladó el cuerpo de Ivo al Instituto de Medicina Forense, los médicos se pusieron a trabajar en averiguar las causas de la muerte. La autopsia preliminar al cadáver ya se ha realizado, pero no se conoce, por el momento, la información que ésta ha arrojado. Si de ella se deduce que Ivo murió por ahogamiento, que es lo que previsiblemente sucederá, y que el joven respiró agua, es decir, que cayó vivo al mar, la hipótesis del accidente se verá reforzada.

Además de esto los agentes siguen trabajando en la búsqueda del móvil de la víctima para comprobar si Ivo entró en la canoa voluntariamente o lo hizo viéndose obligado por el mayor de los tres amigos y el único mayor de edad, Francisco Javier. De demostrarse que pudo verse coaccionado, éste podría haber incurrido en un delito de homicidio imprudente.

Las últimas señales que emitió el teléfono fueron para enviar la localización a una amiga del joven cuando se encontraban a 300 metros del paseo marítimo de Los Alcázares (Murcia) y una última conversación entre los chicos que estaban en la canoa.

La riñonera de Ivo

Junto al móvil del chico, la Guardia Civil también están buscando su cartera y su riñonera. Que no puedan localizar el móvil en el fondo marino no es de extrañar. Sin embargo, algo que sí llama la atención de los investigadores es que no aparezca su riñonera, ya que es un elemento que se suele cruzar a la altura del pecho y que deberían haber hallado junto al cuerpo.

Según han podido desgranar en el programa Vamos a Ver, de Telecinco, el hecho de que no aparezca no implica que haya indicios de criminalidad pero sí es algo que extraña a los agentes.

La presunta pelea

Cuando los dos supervivientes del naufragio fueron rescatados y se les pudo tomar declaración, uno de ellos aludió a que antes de volcar habían tenido una pelea. Luego se retractó y cambió su versión. Esto no quiere decir que se haya cometido un crimen ni que ellos tuvieran que ver en que la barca volcara, pero es algo que se está teniendo en cuenta en la investigación.

Una de las cosas que han recalcado los investigadores es que en el momento del rescate del cuerpo no se encontraron signos de violencia visibles en él. En este sentido, el entorno de la familia de la víctima ha querido recalcar que sería un alivio para ellos que se demostrara que ha sido un accidente y que no le hicieron nada a Ivo.