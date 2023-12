Confirman que el cuerpo encontrado en el Júcar es el de Fran Ausina

El Ayuntamiento de Alzira ha confirmado que el cuerpo encontrado ayer, 7 de diciembre, en aguas del río Júcar, es el de Fran Ausina, el vecino de la localidad de 41 años que desapareció el pasado 30 de noviembre.

Quienes han dado con él han sido los buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional después de que se intensificara la búsqueda del hombre alcireño. Fue en este lugar donde los testigos lo situaban por última vez y donde sus amigos encontraron, el pasado lunes, 4 de diciembre, algunas prendas de ropa que pertenecían a él.

Concretamente hallaron su ropa interior y una camiseta de rayas horizontales rojas y negras que llevaba cuando desapareció. Ambas prendas fueron identificadas por la expareja del desaparecido.

Cuando los buzos dieron con el cuerpo éste se encontraba desnudo y sus rasgos coincidían con los de Fran, aunque no se confirmaría hasta horas después que se trataba de él. En el momento del hallazgo estaban familiares y amigos presentes en la zona.

En estos momentos los investigadores están esperando a conocer los resultados de la autopsia preliminar, con los que se podrá conocer la causa de la muerte así como el momento exacto de la misma.

Aunque en ningún momento se ha descartado ninguna hipótesis en este caso, los agentes barajaban la marcha voluntaria como la teoría principal. Además, el cuerpo no tiene signos aparentes de violencia por lo que es posible que la muerte no tenga una etiología criminal, algo que se confirmará con los primeros resultados del examen a su cuerpo.

La desaparición

Fran Ausina, de 41 años y trabajador en una carnicería de Alzira, donde residía, salió del gimnasio el pasado 30 de noviembre por la noche. Ese día Fran tenía cita con su psicólogo pero no acudió y no se conoce el motivo por el que no lo hizo.

Cuando se dirigía a casa en su coche tuvo una pequeña colisión con otro vehículo en una rotonda y sin que les diera tiempo a llegar a un acuerdo amistoso, Fran comenzó a andar en dirección al río dejándolo todo atrás. El coche se quedó con las llaves puestas y en su interior se encontraron su documentación y su teléfono móvil.

Las últimas personas en verlo lo situarían caminando en dirección al río y próximo a la estación de tren de la localidad. Por este motivo se organizaron batidas desde el día siguiente, el viernes 1 de diciembre, por ambas zonas así como por los municipios que conectan por tren con Alzira. Las cámaras de seguridad de la estación no funcionaban por lo que la búsqueda en este espacio resultó algo más complicada.

El pasado lunes aparecieron dos prendas de ropa que pertenecerían a Fran. Llamó la atención que se encontraran en una zona que ya habían peinado y que, además, estuvieran secas puesto que había estado lloviendo. Por este motivo la Policía no quiere descartar por el momento ninguna hipótesis hasta conocer los datos que arroje la autopsia realizada a su cuerpo.