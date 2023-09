Se estudia si hay indicios de criminalidad en la desaparición de una mujer en el barco del CSIC

Carmen F.V. tiene 43 años y es natural de Cangas do Morrazo, en Pontevedra, aunque residía junto a su pareja y sus tres hijas en Bueu. Desde hacía cinco años estaba trabajando como camarera en un barco del CSIC que recibe el nombre de García del Cid, una nave de solo 37 metros de eslora.

El pasado 10 de septiembre, cuando tenía que acudir a su habitual puesto de trabajo no lo hizo. Cuando sus compañeros acudieron a su camarote para averiguar qué le pasaba no la encontraron allí. Lo que sí vieron fue una carta que interpretaron, era de despedida. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de la mujer. El operativo de rescate que se puso en marcha para buscarla en el mar no arrojó ningún resultado.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se trataba de un suicidio y se intuyó que Carmen habría saltado por la borda para quitarse la vida. Sin embargo su familia insiste en que se siga investigando su caso ya que la mujer había estado recientemente de baja por haber sido víctima de una agresión sexual dentro del mismo barco en el que ella iba.

Además han aclarado que lo que se halló no fue una nota de despedida sino un cuaderno que ella usaba a modo de diario y del que se podría deducir que no se encontraba bien de ánimos, pero nada más.

El caso de la agresión sexual fue denunciado y archivado en el año 2019 después de que agresor y víctima llegaran a un acuerdo, no ha trascendido de qué tipo. Sin embargo la baja laboral de Carmen fue posterior a este acuerdo. En el momento en el que Carmen desaparece la persona denunciada no se encontraba en el barco pero se ha podido confirmar que ambos coincidieron en el puerto antes de partir.

Diego Leis, el abogado de la familia, ha afirmado que no saben “cuánto tiempo coincidieron, pero cuando salieron a mar él ya no estaba en el buque". La familia está pidiendo que ahora se investigue si realmente Carmen acabó con su vida de forma voluntaria, si se sintió amenazada o si alguien la increpó y, por tanto, tendría responsabilidad penal por los hechos.

Desde el pasado 4 de septiembre, El García del Cid se encontraba navegando por el Mediterráneo realizando una campaña oceanográfica dentro de un proyecto europeo coordinado por el Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC en Barcelona. La nave se encuentra actualmente amarrada en el puerto de Valencia mientras se desarrolla la investigación.