Rosa Peral habla de la serie El cuerpo en llamas: "Se ha intentando hundirme"

Tras haber sido condenada, de manera firme, a 25 años de prisión por haber cometido el conocido crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral ha concedido algunas entrevistas a los medios de comunicación de manera reciente. Especialmente desde que la plataforma Netflix estrenara una serie basada en el caso del que ella es una de las protagonistas.

Ha sido este miércoles en 'El matí de Catalunya Ràdio' de Ricard Ustrell, cuando la condenada ha ofrecido una entrevista grabada en la que se declara inocente de los hechos.

Peral ha aprovechado la charla para cargar dicha serie, la cual considera “malintencionada”. "No veo la visión de informar, en mi caso se ha intentado hundirme", ha comentado, incidiendo en el daño que está provocando en sus hijas. "Una es una adolescente y nadie se ha parado a pensar en el daño que le puede hacer", afirma la exagente, que actualmente está estudiando Derecho en prisión.

La semana pasada la Audiencia de Barcelona ordenó que Peral no recibiera ninguna compensación económica por derechos de imagen hasta que ésta no pagara toda la indemnización que debe darle a la familia de la víctima. En la entrevista la mujer ha remarcado que ha no ha ganado nada con la producción, "solo que la gente me hunda con la serie", ha apuntado.

Las cintas de Rosa Peral

Netflix ya estrenó un documental sobre este caso en el pasado que fue criticado por posicionarse del lado de Rosa. Durante su entrevista la exagente ha dicho que al menos esa producción sirvió para mostrar todo el daño mediático que se le hizo. "Al juicio no fui siendo una persona anónima. Llegué allí que parecía culpable y debiendo demostrar que no lo era", ha reiterado.

"Se ha dicho que soy tóxica, que soy manipuladora. Es increíble porque ningún psicólogo lo ha dicho, pero los periodistas sí que lo han determinado", ha criticado.

La condenada también ha hecho referencia a 'Crims', el programa de TV3. Asegura que no le ha gustado "porque quedan muchas cosas en el aire". "El último capítulo es muy confuso".

También ha aprovechado la entrevista con Ustrell para reafirmarse en su inocencia, incluso poniendo en duda las pruebas que la incriminan.

De lo que se ha mostrado arrepentida es de "no haber ido antes a la policía, en vez de seguirle el hilo a Albert y tenerle tanto miedo", ha sentenciado.