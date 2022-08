Las ocho estafas del verano

El 2 de agosto, la Policía Nacional detuvo en Dos Hermanas a una mujer de 30 años que estafó a más de veinte personas con el timo del alquiler vacacional. La cifra de víctimas puede ser mucho mayor, pues se investigan otras 180 denuncias contra ella. Es una estafa habitual de cada verano, pues cada año son más las personas que se lanzan a buscar un lugar para pasar las vacaciones a través de internet o aplicaciones móviles. Es ahí donde se aprovechan estafadores como esta mujer. Pero esta no es la única estafa en la que cualquier persona puede caer este verano. A continuación se expone un catálogo de fraudes y timos que están muy vigentes y sobre los que la Policía y la Guardia Civil han lanzado varias alertas recientemente.

El timo del alquiler vacacional

Es el que cometía la última detenida en Dos Hermanas. Su modus operandi era muy clásico. Publicaba anuncios en diferentes portales de internet, en los que ofrecía atractivas casas y pisos repartidos por toda España para alquilarlos por periodos cortos para pasar las vacaciones de verano. Una vez que los interesados contactaban con ella, les solicitaba un adelanto en concepto de reserva, así como copias de sus DNI para formalizar los contratos.

Estos documentos, sin embargo, eran luego utilizados de forma fraudulenta para publicar nuevos anuncios. Se han esclarecido hasta el momento 21 estafas, en las que la mujer tuvo una participación directa y gracias a las cuales obtuvo unas ganancias de unos 8.000 euros. La cantidad puede ser mucho más elevada si se demuestra que participó en el resto de denuncias que hay contra ella. Se le imputan los delitos de estafa y usurpación, por el uso de documentos de terceros para seguir estafando.

No ha sido la única mujer que ha cometido este timo en la provincia de Sevilla este año. El pasado mes de mayo, la Policía detuvo en Bormujos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 21 y los 40 años, por un delito similar. Los arrestados actuaban a través de redes sociales y conocidas páginas de alquiler donde anunciaban viviendas vacacionales con el objetivo de obtener un beneficio económico de las víctimas.

En todos los casos, los perjudicados han sido víctimas de delitos de estafa a través de publicidad en redes sociales, en las que se anunciaban viviendas vacacionales en régimen de alquiler con fotografías y precios muy atractivos. Una vez formalizado el contrato y pagada la supuesta fianza a través de transferencia o bizum, los autores se hacían con los datos personales de los afectados, usurpando su identidad para la comisión de estafas posteriores.

La Policía emitió esta semana una serie de consejos para no caer en esta estafa. Siempre hay que desconfiar de ofertas demasiado ventajosas y ser conscientes de cuál es el precio de mercado de los alquileres. Si un anfitrión tiene urgencia por alquilar, puede ser algo sospechoso. Si se utiliza una web o aplicación especializada, es aconsejable leer comentarios de otros usuarios antes de reservar, y el pago siempre ha de hacerse mediante la plataforma y enlaces oficiales. Nunca se debe dar el DNI a un desconocido.

El código QR inverso

A principios de julio, la Guardia Civil de Sevilla detuvo a un hombre de 45 años, vecino de Mairena del Aljarafe, por estafar 900 euros mediante una novedosa técnica, la del QR inverso. El autor de los hechos había conseguido engañar a un camarero de un establecimiento de ese municipio, cuando supuestamente iba a abonar la consumición.

El estafador mostró a la víctima un código QR perteneciente a su propia entidad bancaria, cuando en realidad se trataba de una solicitud de dinero. Logró que la víctima aceptara dicho aviso creyendo que era el pago de la cuenta. Además, consiguió hacerse con los datos personales y bancarios del denunciante, del que obtuvo su clave de acceso a la aplicación bancaria y consiguió realizar después varios bizum en su beneficio.

Mediante esta práctica, el sospechoso se hizo con 878,50 euros. En el transcurso de la investigación y una vez analizadas todas las huellas digitales obtenidas en aplicaciones de mensajería instantánea, operadoras utilizadas, cuentas bancarias relacionadas y modus operandi, se identificó al autor de esta nueva estafa, que era la primera vez que se detectaba ¡en la provincia de Sevilla.

Debido a la crisis sanitaria, los códigos QR se han convertido en el método más usado para acceder a información a través del teléfono móvil de forma muy rápida y sencilla, ya que solamente es necesario escanear con la cámara el código concreto para acceder a cartas de restaurantes, información turística y otras muchas funcionalidades. Los estafadores se han aprovechado de esta nueva tecnología para idear un nuevo engaño con el objetivo de que los ciudadanos escaneen el código QR fraudulento y, de este modo, hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas.

Un bizum erróneo

Pero, aunque la estafa anterior era novedosa, el autor era un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad. Tenía 31 reclamaciones judiciales de distintos juzgados de España por otros tantos delitos. Algunas de ellas se han traducido ya en condenas. Estuvo un tiempo estafando a abogados y procuradores, pero últimamente se había dedicado a timar a taxistas, gremio en el que se le conoce como el estafador del bizum.

Ganándose la confianza de sus víctimas, lo que hacía era desplazarse en taxi y pedirle al taxista si podía pagar la carrera mediante bizum. Generalmente usaba antes algún ardid, como que le acaban de dar la tarjeta de crédito y no sabía si estaba activa aún. Una vez llegados al destino, el autor de la estafa enviaba un SMS al teléfono del taxista simulando la comunicación de un banco, informando al usuario de que se le había hecho una transferencia inmediata mediante bizum. Era simplemente un SMS, nunca llegaba a hacer el bizum realmente.

Ese mensaje aseguraba que se le había hecho un ingreso por una cantidad muy superior a la del importe de la carrera. Es decir, si ésta tenía un coste de 20 euros, el estafador solía decir que había ingresado 200, para unos minutos después llamar por teléfono al taxista y decirle que se acababa de dar cuenta de que había marcado un cero más por error, y que por favor le devolviera la diferencia mediante otro bizum a su número.

Aquí se aprovechaba del momento, pues generalmente el taxista estaba al volante del coche o mal aparcado mientras descarga al cliente, por lo que no podía comprobar si realmente se le había hecho el ingreso o no. Fueron muchos los profesionales del sector que cayeron en esta estafa.

El familiar en apuros

La Policía Nacional lanzó una alerta por esta estafa el pasado 4 de abril, pero hace unos días volvió a recordar que se sigue dando con fuerza en España durante este verano. Se trata de un timo cometido a través de WhatsApp, en el que los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles dinero de manera urgente, con el fin de hacer frente a un problema inmediato.

Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas. O les dicen que han perdido el móvil y que el número desde el que escriben es su nuevo teléfono, que han perdido todos los contactos y necesitan pagar una cosa urgente y que no tienen la tarjeta a mano, que luego le dará más detalles. A continuación piden a la mujer que haga una transferencia a una cuenta que le indican.

Ante esta situación, las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como les piden. Finalmente cuando ya se ha realizado la transacción y las perjudicadas consiguen hablar realmente con sus hijos, se dan cuenta de que realmente han sido víctimas de un engaño y ya no pueden cancelar la transferencia.

Esto ha ocurrido desde la pasada primavera en diferentes puntos del país y los delincuentes han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros. En caso de recibir una comunicación de este tipo, la Policía Nacional recomienda no perder la calma y asegurarse antes de hacer ningún pago de que la persona que está contactando es realmente un familiar.

Compraventa de coches

Una trama de estafa en la compraventa de coches fue una de las últimas investigaciones importantes de la Policía Nacional en la provincia de Sevilla. La red estaba asentada en Lebrija y en Algeciras (Cádiz) y fueron detenidas tres personas, que habrían conseguido estafar 45.000 euros. Las víctimas eran vendedores particulares de vehículos, que transferían a un tercero y finalmente exportaban a países de fuera de la Unión Europea.

La operación surgió tras la denuncia de un vecino de Alcalá de Guadaíra que había sido estafado por el grupo con la venta de su coche. La Policía identificó a un joven de 18 años de Algeciras como uno de los autores de este delito. Pronto averiguó también que no actuaba solo.

El procedimiento para realizar la estafa de la supuesta compra de vehículos se iniciaba con el contacto del joven a los propietarios de los coches, quien, tras negociar el precio, simulaba una transferencia bancaria y convencía a los propietarios de que les entregaran el coche inmediatamente, firmando un contrato de compraventa en el que aparece el algecireño como único comprador.

Tras esta primera interacción, y tras otro supuesto contrato, el joven entregaba los vehículos al principal investigado de 36 años y residente en Lebrija, donde regenta un establecimiento de compraventa de vehículos y un taller. Este otro inculpado transfería los vehículos a otro individuo, también de Lebrija, y de 38 años, que actuaba como mula. Este último ponía su nombre en los vehículos conseguidos, estafando a sus propietarios, simulando una operación de compraventa legal.

El último procedimiento que seguía el grupo una vez tenía los coches en su propiedad, era el de exportarlos a terceros países para ponerlos fuera del alcance de la Justicia. En el taller de Lebrija, la Policía logró recuperar un vehículo de alta gama, con el que habían realizado otra estafa. Se han esclarecido hasta el momento cuatro delitos.

El phishing

Es una estafa que sigue muy de moda y sigue dándoles resultados a los delincuentes. Consiste en el envío masivo de correos electrónicos simulando ser una entidad bancaria, para así confundir al usuario y robarle los datos, sustraerle dinero o infectarle el dispositivo desde el que se conecta. El pasado mes de junio, la Guardia Civil detuvo en Sevilla a tres personas que habían logrado estafar 60.000 euros a un vecino de Cullera (Valencia).

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado año, cuando el denunciante comprobó al intentar sacar dinero de un cajero automático de que le habían sustraído de sus dos cuentas bancarias 60.000 euros a través de varias transferencias.

Los autores utilizaron el phishing para conseguir las claves de acceso y operatividad de la banca online del denunciante haciéndose pasar por su entidad bancaria. Posteriormente, realizaban transferencias de dinero a terceras cuentas bancarias controladas por ellos.

Habían clonado una página web para enmascarar la verdadera identidad de la operación. A través de ésta, se reclutaban personas que estuvieran dispuestas a manejar el dinero fraudulento proveniente de las estafas para poder moverlo con rapidez una vez sustraído.

El dinero obtenido se convertía en monedas digitales, criptomonedas, para continuar con su dispersión a través de monederos electrónicos (wallets) con el único objetivo de entorpecer la labor de los investigadores. Fueron identificadas cuatro personas, tres de las cuales han sido detenidas en Sevilla por el delito de estafa bancaria. El otro autor de los hechos continúa en paradero desconocido.

La maleta en el aeropuerto

Es un timo que se suele dar en Navidad y en verano, periodos en los que se incrementan los viajes. Los estafadores contactan con la posible víctima a través de un número de teléfono extranjero y se hacen pasar por una amistad o familiar de la infancia, diciendo que se encuentran en el extranjero y que tienen problemas para regresar a España porque han perdido el vuelo, pero que sus maletas van en avión, y piden ayuda para recuperarlas.

En este punto, los autores solicitan dinero para supuestamente poder recuperar el equipaje y se inicia así la estafa, puesto que, una vez realizado el primer pago, el supuesto amiga o familiar comienza a relatar una sucesión de problemas en el aeropuerto y va solicitando cada vez más dinero.

Este timo tiene muchas variantes. En una de ellas, alguien contacta con la víctima por una aplicación de mensajería, simulando ser un pariente o amigo de algún conocido que va a venir a España por sorpresa. La persona asegura que su equipaje está retenido y pide dinero solicitando a la víctima que no revele el viaje a la familia, para no estropear la supuesta sorpresa.

Una vez ha convencido a la víctima, el estafador le comunica que para poder recuperar sus maletas necesita que le haga una trasferencia de cierta cantidad a una cuenta en concepto de costes de aduana, para que así le puedan enviar a España el equipaje. En ocasiones, para hacer más creíble la historia, acompañan los mensajes con una llamada telefónica en la que se hacen pasar por agentes o funcionarios de aduanas, y una vez se realiza el pago desaparecen sin dejar rastro.

Las ayudas a Ucrania

La ola de solidaridad que desató en España la invasión rusa en Ucrania no podía pasar desapercibida para los estafadores, que han visto una oportunidad de hacer dinero en la forma en cómo se ha volcado el pueblo español para apoyar a los refugiados. Desde que comenzó la guerra, el 24 de febrero, se han creado webs falsas con las que pedir dinero para enviar a Ucrania, se han montado en internet campañas de recaudación de fondos que no siempre llegan a su destino y se han suplantado páginas de conocidas ONG.

A veces envían mensajes haciéndose pasar por un ciudadano ucraniano que supuestamente necesita ayuda para sacar del país a algún familiar, casi siempre un nieto. Cuentan que el muchacho ha perdido el pasaporte y no puede sacar dinero de ningún banco o cajero, por lo que necesita transferencias por medio de aplicaciones móviles. Los mensajes suelen ir acompañados de fotos conmovedoras extraídas de las redes sociales.