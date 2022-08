Qué hacer para no caer en la estafa del alquiler vacacional

La Policía Nacional ha emitido este lunes una serie de consejos básicos para no caer en la estafa del alquiler vacacional, un timo que empieza a ser un clásico de internet y es recurrente cada verano no sólo en Sevilla, sino en toda España. A principios de agosto, la Policía detuvo en Dos Hermanas a una mujer de 30 años que estafó a más de veinte personas ofreciendo pisos y casas a precios imbatibles en unos atractivos destinos turísticos. Se hizo así con más de 8.000 euros y se investiga su participación en otras 180 estafas.

Para evitar ser víctimas de estos malhechores, la Policía recomienda varias medidas. Para empezar, hay que ser previsores y buscar alojamiento con cierta antelación. "No se debe hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos, porque pueden derivar hacia páginas web maliciosas que imitan el diseño de las oficiales, robando información personal e infectando los dispositivos", explica Laura Font, portavoz de la Policía Nacional en Sevilla, en un vídeo difundido este lunes.

No hay que fiarse de las ofertas que son demasiado ventajosas para ser verdad. Es necesario ser consciente de los precios de mercado y no dejarse guiar por suculentas ofertas, "ya que es muy probable que lo ofertado no se corresponda con la realidad".

La comunicación y el pago hay que realizarlos siempre a través de webs y aplicaciones oficiales. De nuevo, la Policía recomienda no pinchar en enlaces o archivos adjuntos incluidos en correos electrónicos que no inspiren confianza, y siempre se debe desconfiar si alguien pide que le hagan una transferencia bancaria u otro pago fuera del canal oficial. "Si el anfitrión ofrece realizar el pago de otra forma, desconfía", añade la portavoz policial.

"Sospeche de la urgencia por parte del anfitrión. No se sienta presionado. Antes de elegir un apartamento, lea los comentarios de los huéspedes anteriores y el perfil del anfitrión en la plataforma, o utilice aplicaciones que muestren el exterior del alojamiento para ver si se corresponde con la realidad", apunta Font.

Nunca se deben enviar fotos de documentos personales como el DNI, pues no se sabe cómo pueden ser utilizadas estas imágenes luego. En el caso de la mujer de Dos Hermanas, por ejemplo, pedía a las víctimas una cantidad en concepto de reserva de la vivienda y también el DNI para formalizar el contrato. Sin embargo, luego utilizada esos documentos para cometer más estafas en nombre de las personas que le habían facilitado sus DNI.

Cada vez es más usual que las personas mayores hagan uso de este tipo de plataformas o aplicaciones para la organización de sus vacaciones. Por tanto, es aconsejable que dispongan de toda la información necesaria para ser estafados.

La Policía Nacional recuerda que, si una persona cree que ha sido víctima de una estafa, es fundamental denunciar los hechos para que pueda iniciarse una investigación. También se deben reportar tanto los anuncios fraudulentos como los anunciantes sospechosos a las propias plataformas, para que tomen las medidas oportunas.