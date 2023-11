Todas las hipótesis que se barajan sobre el disparo a Vidal-Quadras en Madrid

Alejo Vidal-Quadras fue presidente del Partido Popular de Cataluña y, posteriormente, uno de los co fundadores de Vox. Ayer, 9 de noviembre, en torno a las 13:30, el político recibía un disparo en plena cara cuando salía de su casa en pleno centro de Madrid concretamente en la calle Núñez de Balboa.

A pesar de la gravedad se encuentra estable en el hospital Gregorio Marañón de la capital, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y donde continúa recuperándose. Mientras un grupo de agentes de la Policía custodia la sala en la que se encuentra.

El grupo de Homicidios y la Brigada de Información de la Policía Nacional están investigando lo ocurrido y buscando al autor del disparo y a su cómplice. Junto a ellos también trabaja la Policía Científica.

El hombre, según detallan los testigos, iba en una moto cuando disparó y luego huyó en ella junto a otra persona que lo estaba esperando. Horas más tarde los agentes hallaron una motocicleta similar a la descrita por quienes presenciaron la escena, completamente calcinada, en las inmediaciones de la localidad madrileña de Fuenlabrada, a 21 kilómetros de la capital. Ahora se está analizando si se trata de la misma motocicleta.

Una moto en la que van un hombre y una mujer se acercó a él. El individuo, que iba de paquete, se bajó de ella con un casco negro y disparó a la cara del político con una pistola 9 milímetros Parabellum. La bala le entró a Vidal-Quadras por el lado derecho de la mandíbula y le salió por el izquierdo. El conserje de un bloque cercano fue de los primeros en salir a socorrerlo.

Lo que pudo ver es que el autor del disparo huyó durante unos metros a pie y aparentemente tranquilo para luego subirse a una moto negra conducida por otra persona y emprender su fuga a toda velocidad, y en dirección contraria, por la calle Hermosilla. La escena también fue grabada por la cámara de seguridad de una obra cercana.

Vidal-Quadras fue trasladado al hospital en una ambulancia medicalizada mientras le trataban la doble fractura mandibular que le había originado el disparo.

La Policía Nacional se encuentra en estos momentos recogiendo las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de la zona y recabando pruebas para dar con los autores del atentado.

Las hipótesis

A pesar de que se barajan multitud de hipótesis y todas ellas están abiertas, según las propias palabras de la víctima a la Policía, quien podría estaría detrás del ataque sería el régimen iraní, del que siempre ha sido un firme opositor. Ya en el año 2022 el gobierno de Irán sacó una especie de “lista negra” con nombres de personas contrarias a su régimen en la que aparecía Vidal-Quadras.

No obstante, los primeros indicios de la Policía los llevó a pensar que el crimen no tenía un carácter ideológico aunque luego descartaron esta idea y la investigación pasó a manos de la Brigada de Información. La Brigada de Información de la Policía Nacional solo interviene cuando hay un caso distinto a lo habitual, que normalmente es investigado, únicamente, por el grupo de homicidios.

Lo que sí se puede afirmar es que quien habría disparado era un sicario y que, posiblemente, estaba contratado por alguien aunque tal y como efectuó el intento de asesinato, los investigadores creen que podría tratarse de alguien poco profesional.

Tal y como ha detallado Alfonso Egea en el programa Vamos a Ver, al político le dio tiempo de ver el arma antes de que la dispararan y a mover la cabeza, provocando que la bala le dieran en el moflete y no en otra parte. La detonación no se produjo a bocajarro sino a una distancia de 2 metros, aproximadamente, por lo que podría haber fallado y haberle dado a otro viandante o al aire. Además el presunto sicario no volvió a disparar, sino que se marchó. Por eso los agentes de la Policía Nacional consideran que era alguien que no tenía mucho conocimiento.

Algo que no cuadra a los investigadores, respecto a lo que aseguró Vidal-Quadras de que Irán estaba detrás del ataque, es el modus operandi para tratar de acabar con él porque responde más a un ajuste de cuentas. La víctima nunca había recibido amenazas e iba sin escolta. Solo se le ponía seguridad en algunas ocasiones en las que se desplazaba a Cataluña.

Por este motivo aunque esta sea una hipótesis no es la principal y también se barajan otras, como las posibles enemistades del político. Se trata de un tema que los propios investigadores han tachado como complejo y por el momento no hay ninguna línea de investigación que prevalezca sobre otra.