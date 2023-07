¿Por qué está en libertad el hombre investigado por asesinar a su mujer en Málaga?

El pasado jueves, 20 de julio, de madrugada, los servicios de emergencias recibieron la alerta de una mujer de 54 años que decía estar asfixiándose en su domicilio, en la localidad malagueña de Humilladero. Cuando los sanitarios llegaron tuvieron que trasladarla al Hospital Regional de Málaga, en el que acabó muriendo tras confesar que era su pareja quien la había agredido.

Tanto él como ella formaban parte de sistema Viogen después de que la víctima lo denunciara en el año 2020, sin embargo en la actualidad no tenía medidas judiciales activas. Los vecinos han explicado a los medios de comunicación que tenían una relación intermitente. Que él contaba con antecedentes por otras causas y que ella tenía mucha inestabilidad económica y dos hijos, menores, de edad, a su cargo, lo que pudo ser el motivo por el que no dejaba la relación.

Después de que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género confirmara la naturaleza machista del crimen el hombre fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja y tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad provisional en calidad de investigado.

Por qué lo dejan en libertad

La libertad provisional es una medida cautelar ante un supuesto delito. A una persona que está siendo investigada se la priva de su libertad por un tiempo, como en el caso Dani Alves, por ejemplo, cuando el presunto delincuente puede fugarse, destruir pruebas o agredir a la persona o personas implicadas en el caso.

Aunque la persona sea sospechosa de haber cometido el delito, si no existen ningunos de estos riesgos, el juez o jueza puede determinar su libertad de manera provisional hasta la celebración del juicio. Esto suele hacerse con una serie de medidas preventivas, como el depósito de una fianza, la retirada del pasaporte para que no pueda salir del país o la obligación de presentarse en el juzgado cada X días, para asegurar que sigue en la zona y no va a huir.

Si las circunstancias en virtud de las cuales esta medida fue adoptada cambian, entonces el Juez puede volver a valorar sobre si es más conveniente la libertad o la prisión provisional. Del mismo modo, si una persona ha estado en prisión provisional pero las razones por las que esta se decretó ya no concurren, entonces el Juez tendrá que decretar la libertad provisional del imputado.

Ocho mujeres asesinadas en Andalucía en 2023

Tal y como ya compartió Málaga Hoy, esta es la octava víctima mortal en lo que va de año en la comunidad andaluza, después de que el pasado 18 de mayo se confirmara el asesinato a puñaladas de una mujer de 28 años en Torremolinos (Málaga) a manos de un hombre que fue detenido. No existían denuncias previas contra el agresor. En el mismo mes de mayo, concretamente el día 3, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como caso de violencia de género el asesinato de otra mujer de 39 años en Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de un hombre que fue detenido tras denunciar la muerte. Al igual que en el caso anterior, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Un mes antes, el 4 de abril, se confirmó igualmente como violencia de género el asesinato de otra mujer de nacionalidad rumana presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva), el cual era detenido horas después.

Además, el 1 de marzo se confirmaba como violencia de género el asesinato con arma de fuego de una joven de 17 años en el municipio de El Rubio (Sevilla) presuntamente a manos de su expareja, y el 3 de febrero otro asesinato de una mujer de 64 años cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio de La Línea de la Concepción (Cádiz) junto al de un hombre con heridas por arma de fuego.

Asimismo, el pasado 13 de enero se tenía confirmación del caso de una mujer de 46 años asesinada por su expareja en Marbella (Málaga) y cuyo cadáver sin cabeza ni manos fue hallado flotando en el mar unos días antes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por último, el 9 de enero se confirmaba como violencia de género el caso de otra mujer de 46 años presuntamente asesinada por su pareja en El Puerto de Santa María (Cádiz), el primero de 2023 en Andalucía. La víctima no había interpuesto denuncias previamente contra su presunto agresor, de 40 años, que tenía antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior.

En España han sido asesinadas 29 mujeres como consecuencia de la violencia machista. El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Ninguno de los teléfonos deja rastro en las facturas aunque puede que sea necesario que se borre el registro de la llamada desde el móvil o el correo. Atienden a todas aquellas personas que crean que pueden estar sufriendo este tipo de violencia o que necesiten asesoramiento porque no están muy seguras de ello.