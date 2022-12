“Estoy viviendo con un chico que no se porta nada bien conmigo”, los mensajes de Mónica antes de desaparecer

La desaparición de Mónica hace 4 meses en Tarragona sigue siendo un misterio y su familia, que está desesperada, se teme lo peor. Mónica desaparece el 17 de julio en un pueblo de la sierra de Tarragona al que había ido a pasar unos días con su pareja, un chico con el que mantenía una relación algo inestable desde hacía un tiempo.

Se encontraban en La Morera de Montsant, una localidad de la sierra de Tarragona. A pesar de ser una persona reservada con su vida privada, un mes antes de desaparecer Mónica había mandado unos mensajes a una amiga con la que iba a verse confesándole que no se sentía bien con su pareja, que la trataba mal. “Estoy viviendo con un chico que no se porta nada bien conmigo. He tenido un ataque de ansiedad y de asma”, decía. El 16 de julio Mónica está ultimando detalles para ver a su amiga al día siguiente a la hora del almuerzo. “Estoy recogiendo todo ya para irme mañana. Vine a la Morera de Montsant para estar tranquila y me encuentro con un tío que hay que hacer lo que él diga y me condiciona a no poder ser yo”.

Según la versión de su pareja, ella decide marcharse la mañana del 17 de julio y él la acompaña hasta una estación de autobuses pero cuando los Mossos investigaron si el móvil de Mónica había estado por la zona comprobaron que esto no era verdad.

En declaraciones recogidas por El Programa de Ana Rosa, la pareja de Monica sostiene que le dijo a la familia que no sabía nada de ella cuando lo llamaron para preguntarle: “mira, no la he visto. Estuvo aquí en julio pero cuando se fue me dijo que iba a trabajar y desde entonces no se nada”. Reconoce además que no se encuentra bien con todo lo que está sucediendo. “Desde que vinieron los Mossos ayer, la verdad es que me cogió como algo de nervio y ansiedad”. Y, compungido, dice que hasta le dejó “un vestido que tenía ella y cuatro cosas, como siempre hacía, que se dejaba la casa llena de trastos y de cosas”.

Actualmente los Mossos siguen investigando los hechos con la máxima cautela y aunque se pareja está siendo investigada no se ha dado el nombre de ningún sospechoso aunque todos los indicios apuntan a una desaparición forzosa. Actualmente están trabajando, entre otras cosas, en el clonado del móvil de la víctima y tienen todas las líneas de investigación abierta.