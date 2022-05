Una mujer, nueva sospechosa en el caso Esther López.

Nuevo giro en el caso de Esther López, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en una cuneta cercana a Traspinedo (Valladolid) el pasado 5 de febrero tras 24 días de búsqueda. Según ha adelantado CASO ABIERTO, el análisis de ADN realizado en el laboratorio central de Criminalística implica a una tercera persona: una mujer.

La huella genética que habían rescatado los investigadores en la goma del maletero era muy importante, ya que estaba mezclada con la de otras dos personas. Así, una de ellas es la de Esther; otra, de Óscar, el principal sospechoso; y la última, de "un tercero", según la jueza. Sin embargo, ese tercero en cuestión ha resultado ser una tercera, como han revelado los análisis de esa muestra de ADN.

Sin embargo, Óscar no ha sabido explicar cómo llegó hasta el interior del maletero de su coche la huella genética de Esther López, y mucho menos mezclada con la suya y con la de otra persona. Mantiene su versión de que él y Esther salieron ese 12 de enero de fiesta con un amigo, Carolo, al que ambos dejaron cerca de su casa. Y que, poco antes de las tres de la madrugada, ella se bajó de su coche y se fue andando sola para casa. Así, ni Óscar ni Carolo ni otros testigos hablan de la participación de otra mujer en aquella reunión nocturna.

Uso de productos químicos

Dicha muestra de ADN presenta "un enorme estado de deterioro", según las fuentes del caso consultadas por CASO ABIERTO. Fuentes que apuntan la posibilidad de que hubiera sido "sometido a químicos como lejía o amoniaco". "El maletero de un coche es un lugar ideal para buscar muestras biológicas porque las conserva mucho tiempo", subrayan. Por lo que "todo indica que aquí se han utilizado productos químicos". Esto se une a que la Guardia Civil ya descubrió que justo al día siguiente de la desaparición de Esther López, Óscar lavó su coche a conciencia durante 17 minutos. Así se desprende de la posición de su teléfono móvil y las imágenes de una cámara de seguridad cercana.

Además, la Guardia Civil encontró también una muestra de saliva en el mencionado maletero del coche de Óscar. Una huella biológica que indicaría que hubo un cuerpo tumbado en la moqueta del maletero, según los investigadores. No obstante, dicha muestra no ha podido ser identificada, al no haber podido extraerse ADN de ella.