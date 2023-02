¿Por qué las gemelas de 12 años de Sallent saltaron desde un tercer piso?

El accidente en el que dos hermanas gemelas saltaron al vacío desde el tercer piso de su vivienda el pasado 21 de febrero en Sallent (Barcelona) ha conmocionado a la localidad y a muchas de las personas que conocían a las pequeñas.

El suceso tuvo lugar pasadas las tres de la tarde cuando las niñas estaban en su casa con su padre. Ambas dejaron dos cartas manuscritas de despedida y se alzaron con la ayuda de unas sillas para llegar a la ventana, desde la que se precipitaron.

Una de ellas falleció en el acto y cuando llegaron los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida pero a la otra la consiguieron estabilizar y la trasladaron, muy grave, al Hospital Parc Taulí de Sabadell. Actualmente se encuentra evolucionando favorablemente.

Posible bullying

A las pocas horas de tener lugar el trágico suceso algunos conocidos de las pequeñas se agolparon en la puerta de su edificio para dejar carteles y muestras de cariño. Entre los mensajes escritos muchos de ellos pedían justicia.

Los Mossos, que comenzaron a investigar las causas del salto nada más conocer los hechos, descartaron que hubiera habido criminalidad en los hechos. Sin embargo, el entorno de las menores aseguraba que ambas estaban siendo acosadas en el instituto, por lo que abrieron una línea de investigación ante un posible caso de bullying.

Por el momento lo que ha trascendido es que las pequeñas recibían insultos por el acento que tenían, puesto que son argentinas, algo que han corroborado varias personas. También se burlaban de una de ellas, la que falleció, cuando pidió a sus compañeros que la llamaran por un nombre masculino.

Ante estos presuntos hechos, el Departamento de Educación de la Generalitat indicó el mismo día 22 que la investigación policial descartaba la hipótesis del acoso escolar, algo que también han confirmado el centro educativo en el que estaban matriculadas y el Ayuntamiento de la localidad, que han referido no tener constancia de ninguna situación de acoso hacia ellas.

Por el contrario la familia no para de reclamar que se siga investigando porque las chicas pedían continuamente no ir al colegio porque las estaban molestando.

Servicios Sociales

El día del accidente la menor que falleció tenía su primera cita con el psicólogo pero no fue. No faltó, sin embargo, a sus clases en el instituto. La ayuda psicológica se la habían ofrecido desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento ya que habían sido sus padres quienes habían acudido para pedirla.

Ambos progenitores son originales de Argentina y muy jóvenes, de unos 30 años. Tanto ella como él trabajan fuera del domicilio familiar y aunque habían tenido una situación algo inestable las personas cercanas a la pareja han asegurado que son una familia normal que se preocupa por sus tres hijos.

Los responsables de la policía catalana han pedido máxima discreción a los investigadores que instruyen este caso porque se trata de menores y porque todo apunta a un suicidio. Por el momento fuentes de los Mossos han confirmado que están abiertas todas las hipótesis.