Últimos datos de la investigación: el menor desaparecido en Carabanchel murió asfixiado

Un día después de que la familia de Fernando se enterara por los medios de comunicación del hallazgo del cuerpo del menor en una planta de residuos de Toledo, el 21 de diciembre, la Policía ha decidido centrar la investigación en encontrar a su primo Ángel, de 11 años, en la misma zona.

Ángel y Fernando, de 11 y 17 años respectivamente y primos entre sí, desaparecían el día 10 de diciembre en el distrito madrileño de Carabanchel cuando se dirigían a un supermercado para comprar unos bocadillos. Antes de eso estaban con sus familiares en una lavandería situada a 50 metros del establecimiento.

Según grabaron las cámaras de seguridad del comercio y de las estaciones de metro cercanas, los dos primos salieron por su propio pie y de forma aparentemente tranquila del supermercado. Luego tomaron en metro y posteriormente fueron captados paseando por una zona perteneciente ya a la provincia de Toledo.

Allí Fernando conocía a una chica que había sido su pareja anteriormente, pero tras las investigación se ha demostrado que ninguno de los dos tuvieron contacto entre sí cuando las imágenes fueron tomadas.

El día 15 de diciembre unos trabajadores de la planta de residuos de Toledo hallaría el cuerpo sin vida de una persona joven que luego se cotejaría que se trataba de Fernando. Fueron los medios de comunicación los que primero conocieron esta noticia y a través de los cuales se enteraron sus padres, que nada más conocer la noticia se personaron en la Comisaría de Policía de su barrio para pedir explicaciones.

Allí les dijeron que no podían ni confirmar ni desmentir la información pero que les tendrían informados. La investigación fue declarada secreto de sumario.

La autopsia

Una primera prueba mediante la identificación de la huella dactilar, que fue bastante tediosa, pudo demostrar que el cuerpo hallado durante el proceso de clasificación de la basura era el de Fernando, el mayor de los dos primos.

El cuerpo se encontraba en muy mal estado aunque no estaba en un avanzado estado de descomposición porque posiblemente no hacía muchos días que se había producido la muerte. Tras una primera autopsia se ha podido determinar que el joven murió asfixiado y que no presenta signos de violencia en su cuerpo. Si bien es cierto que el cuerpo estaba en muy mal estado esto pudo deberse a los propios golpes que recibió cuando fue pasando por todas las fases del proceso de recogida y clasificación de la basura. La asfixia pudo haberse dado por las mismas circunstancias.

No obstante la familia ha pedido la realización de una segunda autopsia para confirmar las causas de la muerte.

La hipótesis principal

A pesar de que la investigación ha sido declarada secreta y que la Policía no descarta ninguna hipótesis, la idea con la que se trabaja principalmente es con la de una muerte accidental.

Se cree, por ello, que los chicos podían haberse resguardado en una zona de contenedores, quizás para dormir, y que el camión de la basura los cogió desprevenidos. Por eso ahora la búsqueda del otro menor se centra en la misma zona.

Críticas de colectivos gitanos

Durante la jornada del 21 de diciembre algunos medios difundieron la teoría de que lo que le había pasado a los menores desaparecidos era consecuencia de un ajuste de cuentas entre clanes gitanos. Los chicos y su familia son gitanos.

Sin embargo desde un primer momento tanto la familia como los allegados han afirmado que no tenían problemas con nadie y que los primos nunca se separaban de ellos.

Como consecuencia de estas informaciones, fueron varios los colectivos que se pronunciaron en redes sociales para criticar el antigitanismo con el que se tratan este tipo de temas. Así, Silvia Agüero, activista gitana, criticaba que si se piensa “que es una venganza gitana y finalmente se demuestra que quien ha cometido este crimen son personas gitanas no las tratarán de depredadores”.

Actualmente quienes se encargan de la investigación son el Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Carabanchel y el Grupo de Desaparecidos de la Brigada Policial de la Policía Judicial, que trabajan a destajo para esclarecer lo sucedido.