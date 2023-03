Parricidio en Valencia: golpea y estrangula a su madre hasta matarla

Un hombre de 37 años ha asesinado a su madre, Elena, de 68 años, esta madrugada en el barrio valenciano de San Marcelino.

Los primeros datos apuntan a que el agresor habría propinado varios golpes a la mujer con una escoba para luego acabar estrangulándola, aunque los investigadores están a la espera de confirmar esto después de que se le realice la autopsia a la víctima en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. El presunto autor ya ha sido detenido

Fue otro de los hijos de la mujer el que se encontró a su madre muerta en su vivienda al volver de trabajar, en torno a las 01:30 horas de la madrugada. Ha sido él quien ha alertado de lo sucedido a los servicios de emergencias, trasladándose hasta la vivienda agentes de la Policía Local y Nacional así como la comisión judicial.

El Juzgado de Instrucción número 13 de València, en funciones de guardia, procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València para examinarlo.

Tras las pesquisas, otro de los hijos de 37 años ha sido arrestado como presunto autor del parricidio. Al parecer y según ha compartido Caso Abierto, esta persona estaba bajo medicación, por lo que tendrá que ser evaluado por forenses expertos en psiquiatría para saber si era consciente o no de sus actos.

Asimismo, agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional y del equipo de científica han acudido esta mañana a la vivienda, para proseguir con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Todo apunta a que tanto la víctima como el hijo detenido podrían padecer algún tipo de problema mental.

Una gran multitud de vecinos se ha concentrado durante la mañana del 23 de marzo frente al portal en el que se ha cometido el crimen. Uno de los vecinos ha comentado a los medios de comunicación que el hijo que presuntamente ha acabado con su vida parecía tranquilo pero que a veces se lo encontraba pidiendo un cigarro o dinero en la calle para tomar un café.

Fuentes vecinales han asegurado que no recuerdan ningún incidente grave en el que participara él pero que veían que no estaba del todo bien. De hecho han recalcado que a la víctima, a la que apenas veían porque no solía salir de su casa, la encontraban un poco descuidada y desatendida.