Los cuatro puntos clave de la reconstrucción del crimen cometido por Daniel Sancho

Dos días después de que el programa Y ahora Sonsoles compartiera las grabaciones de la reconstrucción de los hechos, muchos son los expertos que se preguntan por qué el joven tenía una actitud tan calmada durante su explicación o por qué la Policía parece estar en un ambiente tan distendido.

Los agentes tailandeses al cargo de la investigación han hecho al menos cuatro reconstrucciones, aunque no hayan trascendido las imágenes de todas ellas. Esto es algo que se puede hacer con el objetivo de que las versiones que da el autor confeso del crimen sean diferentes y su estrategia de defensa se tambalee. No obstante parece ser que en todas sus versiones Daniel Sancho ha defendido, prácticamente lo mismo.

De esta forma la reconstrucción se centra en cuatro puntos clave que pueden arrojar algo de luz a aquello que motivó a Daniel Sancho a acabar con Edwin Arrieta: el golpe, la mano, la nevera y la caja fuerte.

El golpe

Según la versión de Daniel Sancho, Edwin Arrieta perdió el conocimiento bañado en un gran charco de sangre que luego intentaría limpiar después de que el español le propinara un fuerte golpe y éste se diera contra el lavabo de la habitación. Primero le dio un puñetazo, a lo que Edwin respondió mordiéndole para luego recibir un fuerte impacto por parte del chef que fue el que lo dejaría inconsciente.

La mano

Durante la reconstrucción Daniel expresó que comenzó a desmembrar el cuerpo por la mano y luego cortó el brazo. Trata de no seguir explicando lo que hizo porque no lo cree necesario y los policías consienten que pare. Esto no casa, sin embargo, con los resultados de la autopsia, que recoge que la causa de la muerte no fue el golpe contra el lavabo sino un profundo corte en el cuello.

La nevera

Durante la reconstrucción la Policía le pide a Sancho que revele cómo colocó las bolsas con las partes del cuerpo de Edwin Arrieta en la nevera. Es en este momento en el que Daniel se viene abajo. No puede mirar al lugar en el que ocultó el cuerpo por lo que los agentes lo dejan descansar.

La caja fuerte

Durante la reconstrucción los investigadores piden a Daniel Sancho que abra la caja fuerte, para lo que él tenía su propia llave. En el interior encuentran 9.000 dólares, un dinero que el propio Sancho no había retirado en ningún momento. Este hecho descartaría el móvil económico del crimen.

La Policía tailandesa continúa actualmente ultimando los detalles del informe con todos los datos de la investigación para entregárselo a la Fiscalía lo antes posible y que el proceso siga su marcha para que pueda celebrarse el juicio.