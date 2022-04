Las redes se movilizan para encontrar un violín robado en Matalascañas

La violinista onubense Rocío Medina ha denunciado a través de sus redes sociales el robo de su violín del maletero de su coche, durante la noche del sábado 9 al domingo 10 de abril. Según ha indicado entre lágrimas, ha sido en las inmediaciones del Hotel ON de Matalascañas, aunque no ha sabido precisar la hora aproximada a la que pudo ocurrir el hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Medina (@rociome_violin)

Al parecer, la joven músico "venía de tocar y tuve que dejarlo unas horas en el maletero. Me abrieron el coche y se han llevado mi violín", se lamenta. Por lo que pide que "si alguien se entera de algo, o alguien sabe algo, es un violín muy característico porque tiene una marca de barniz y se reconoce muy fácilmente. Ya no es lo que cueste el violín que eso es lo de menos. Si alguien sabe algo, por favor que me lo diga. Es que tiene mucho valor sentimental. Ha viajado conmigo y lleva conmigo muchísimos años". Asimismo, facilita otros detalles como que "estaba en una funda rosa como con unos grafitis".

Apoyo del mundo artístico

Artistas de la talla de Argentina, David De María, Rancapino, Riki Rivera o Zenet han mostrado su interés por localizar el instrumento sustraído a Rocío Medina. Para lo que han compartiendo el vídeo de la joven en sus redes sociales (ya lleva más de 250.000 visualizaciones) e informando a su comunidad de seguidores de lo sucedido, por si alguien pudiera aportar alguna prueba de lo acontecido.

Rocío, que se muestra "destrozada" en el vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, ha facilitado su número de teléfono (685 217 524) para que toda aquella persona que pueda arrojar algo de luz a lo sucedido, se lo traslade. Y es que "no quiero otro violín, que hay mucha gente que me está diciendo que me compre otro. No quiero otro violín".

La almonteña ha hecho hincapié en que "si alguien lo encuentra en algún mercadillo, en casas de compra-venta, antigüedades... que lo compre, que yo se lo pago".