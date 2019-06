¿De qué color son estas bolas?

Furor en Twitter por una imagen cuasipsicodélica, en la que se invita a reflexionar sobre el color exacto de cada una de las bolas que aparecen en las mismas. Su creador es David Novick, profesor de la Universidad de Texas.

Novick es creador habitual de este tipo de ilusiones ópticas, y normalmente las tuitea sin tener mucho éxito. Pero una de ellas se ha hecho célebre en la red de microblogging de la mano de un alumno de Ciencias llamado Chaz Firestone. Junto a la imagen el tuit es acompañado de una respuesta que hará fundir los plomos mentales: "Todas las bolas son del mismo color, y ese color es marrón".

Las rayas de colores camuflan el color original de las bolas y tus ojos y mente hacen el resto para presentarte un color totalmente diferente al que tiene.

Más de 16.000 personas han retuiteado la publicación.

All the balls are the same color — and that color is *brown*! pic.twitter.com/JriPXHnNYR

Aquí el tuit original por el que el profesor Novick mostraba discretamente su obra maestra.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2