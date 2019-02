La ilusión óptica sexual

La noticia que publicamos esta semana sobre la lechuza que se camuflaba perfectamente en un tronco hizo las delicias de nuestros lectores. El mundo de las ilusiones ópticas es un mundo delicioso y nuestro cerebro y nuestra vista se retuercen de placer cuando te plantas frente a una de ellas. La distensión, tan necesaria en estos tiempos, es la clave de estas imágenes. Podemos recordar el cuervo que no era tan cuervo, los barrotes que escondían un gato en su interior... Son muchas las que inundan los timelines en Twitter. Hoy, ¡Tenemos nueva entrega!

You Had One Job es una cuenta de Twitter que normalmente comparte fotografías curiosas, fails, y otras fotos de distintas temáticas. En estos últimos días ha compartido en la conocida red de microblogging una foto que ha generado infinidad de comentarios y reacciones por lo curioso de la foto. La imagen muestra un recorte de portada de revista en la que dos sexagenarios están en la playa con cara de placer. Las manos y las piernas de ambos se entrelazan... no es lo que parece. Hay que mirar detenidamente y no ser mal pensado. Tan sólo hay que saber mirar. Disfruten, ellos lo hacen.