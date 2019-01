¿Ves un gato tras estos barrotes?

Nueva controversia en redes por una de esas cuestiones que dividen a los usuarios: las ilusiones ópticas. Esta vez el origen de las divergencias residen en unos barrotes y el gato que se esconde tras las barras en blanco y negro si mueves la cabeza.

En esta ocasión el génesis ha estado en el tuit publicado por la nanotecnóloga y educadora científica Michelle Dickinson.

"Solo pueden ver esta ilusión óptica si sacuden la cabeza (hablo en serio)", escribió Dickinson bajo la imagen de barras blancas y negro.

Mientras que hay quienes están de acuerdo con Dickinson, indicando que se puede ver la ilusión también al sacudir el móvil, otros expresan que el felino puede ser visto sin realizar ningún tipo de movimiento. Hubo también quienes pudieron ver el gato al quitarse las gafas, o quienes lograron verlo a primera vista, pero afirmaron que al sacudir la cabeza parece más vivido.

La imagen ya obtuvo más de 1.500 me gusta y ha sido compartida infinidad de veces.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t