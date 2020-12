¿Cómo hay que llevar la bici en el coche?

Aunque actualmente vivimos restricciones en la movilidad en las diferentes comunidades autónomas, fruto de las medidas adoptadas por los Gobiernos para tratar de frenar el coronavirus, no sabemos que ocurrirá después del Puente de la Constitución y las dudas se ciernen. No obstante, si la situación mejora y las restricciones comienzan a levantarse, no es de extrañar que volvamos a nuestras costumbres de ocio y deporte. Una de las más arraigadas en nuestro país, la bicicleta, a menudo se convierten en un quebradero de cabeza si tenemos que transportarlas a un destino diferente al lugar donde se guarda el vehículo.

Para solventar las dudas sobre el transporte de nuestra compañera de aventuras a pedales, la Guardia Civil ha querido informar sobre cuál es la forma correcta y cuál no de llevar la bicicleta en el coche. ¿Crees que lo haces bien? Echa un vistazo.

La Guardia Civil es clara "Cualquier carga que sobresalga del turismo por la parte posterior deberá estar señalizada. Dependiendo del ancho que ocupe tendrá que llevar obligatoriamente una señal V-20 o dos".

Cualquier carga que sobresalga del turismo por la parte posterior deberá estar señalizada. Dependiendo del ancho que ocupe tendrá que llevar obligatoriamente una señal V-20 o dos.Si vas a transportar tu bicicleta, hazlo pensando en la #SeguridadVial pic.twitter.com/qfkGMPGNFD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 6, 2020

¿Y dentro del maletero?

Colocar la bicicleta dentro del maletero es la manera más fácil de transportarla. El problema es que el tamaño de muchos coches no lo permite. Deberás comprobar que la posición de la bici no interfiera con la libertad de movimientos, la visión del vehículo, ni la atención. Debe tener además la total seguridad de que los ocupantes van a salvo y seguros ante un frenazo o colisión.

Multas

El inclupimiento de cualquiera de las consideraciones comentadas podrían ejecutarse multas de entre 80 y 500 euros, llegándose incluso a la inmovilización del vehículo.