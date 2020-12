Sanciones de la DGT: Multas de hasta 200 euros por una actitud muy común en muchos conductores

Ahora más que nunca, debido a las circunstancias, la higiene y desinfección se han convertido en factores claves en nuestro día a día. La limpieza de nuestro coche, igual que la del resto de objetos que se encuentran en contacto directo con las manos, es fundamental para evitar infecciones, en este ámbito, por coronavirus pero además, puede prevenirte multas considerables impuestas por la DGT.

Tráfico entiende que un vehículo demasiado sucio provoca la reducción de la visibilidad del conductor, poniendo en peligro su vida y la del resto, ya que podría desembocar en un accidente. De ahí que la DGT determine que no llevar el coche lo suficientemente limpio suponga una multa desde 80 hasta 200 euros.

Tu coche puede incluso ser inmovilizado si tiene deficiencias que supongan un riesgo grave para la seguridad vial

De hecho, la DGT también multa si cualquiera de los sistemas del vehículo están sucios o no funcionan correctamente, por ejemplo, el de limpieza de lunas, ya que si este no funciona o es deficiente, el conductor no tendrá plena visibilidad y te pueden sancionar con 80 euros.

¿En qué circunstancias podrían multarme?

Matrícula sucia y poco visible: esto dificultaría la identificación de la misma por los agentes de la ley o cinemómetros y supondrían una sanción de hasta 200 euros. Cifras similares se darían con una matrícula dañada, deteriorada, doblada o ilegible. Además, si la matricula ha sido manipulada o ensuciada a caso hecho para impedir su legibilidad, la multa puede ascender hasta los 6000 euros, 6 puntos menos y la inmovilización inmediata del vehículo. Cristales sucios y mala visibilidad: si hemos pasado por una zona embarrada y no se ha limpiado o si las lunas no ofrecen una buena visibilidad, nos podrían multar hasta por 200 euros. De ahí la importancia de tener las escobillas de los limpiaparabrisas en buen estado, ya que si no funcionan bien podemos ser multados con 80 euros. Faros sucios y degradados: la suciedad en los faros puede provocar que el alumbrado no sea el correcto, lo que impedirá ver y que nos vean, por lo que la multa es evidente y puede abarcar hasta los 200 euros. Si la carcasa de los faros está vieja o deteriorada por el sol y alumbra poco, Tráfico también te puede multar.

No laves el coche en la calle

No está permitido y si lo haces te pueden sancionar con multas de entre 30 y 3000 euros, viéndose implicado en la mayor de ellas, el vertido de sustancias tóxicas y otros factores condenables.

Así que debes lavar tu coche en un espacio privado o destinado al lavado, respetando las medidas requeridas.