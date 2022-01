¿Hemos llegado al pico de contagios por covid de la sexta ola?

Los hospitales comienzan a resentirse por la explosión de contagios por covid que se está viviendo en las últimas semanas. Andalucía registra un total de 1.049.056 confirmados y más de un millar de bajas por covid. A pesar del aumento de positivos que está experimentando el país, el ritmo de vacunación y la levedad de síntomas registrada en la mayoría de casos hacen que haya un 33% menos (7.732) de hospitalizaciones por que en 2020 (11.500).

Según palabras de Carolina Darias, ministra de Sanidad, "La previsión es que durante los días sucesivos seguiremos subiendo en indicadores. Llevamos 9 semanas de incremento, con especial intensidad en la dos últimas semanas», dijo.

¿Cuándo llegará el pico de contagios en España?

Según el epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración, Manuel Franco, quien intervenía en el programa de Ana Rosa: "es muy probable que la velocidad de contagios esté bajando y antes o después se llega a un pico y volveremos a bajar".

Añade además que "Seguimos viendo las consecuencias de las personas que no se vacunan". Y llama a "Identificar a estas personas y entablar conversaciones con ellas porque no todas tienen las mismas razones".

Según el CIS, el 57,8% de los no vacunados en España confirma que no se vacunará en ningún momento y el motivo más alegado para no hacerlo es no fiarse de las vacunas existentes (28,3%). Dentro de los no vacunados, la mayoría son varones, y personas de entre 25 y 44 años. En este perfil también son mayoría las personas que se sitúan en la derecha en el eje ideológico.

Para qué sirve la vacuna y por qué es tan importante

Algo fundamental para entender la importancia de vacunarse es que el riesgo de contagiar varía según la carga vírica del contagiado. Cuanto mayor es la carga vírica, mayor es la probabilidad de contagiar a otras personas. Otro dato relevante es que las investigaciones apuntan que las personas vacunadas frente al covid eliminan el virus de su cuerpo antes y los parámetros máximos de carga vírica permanecen menos tiempo.

En este sentido, los autores de 'Epidemiología del SARS-CoV-2 en una población vacunada e implicaciones para el control de un rebrote' llegaron a la conclusión de que los no vacunados "contribuyen de manera desproporcionada a la transmisión".

Este es solo el peligro que supone en cuanto al contagio. Pero además, dentro de los contagiados, los no vacunados representan el 43 por ciento de las hospitalizaciones.