Dick Van Dyke, a punto de cumplir 99 años, sorprende bailando en un emotivo videoclip de Coldplay

Videoclip de "All My Love"

La industria del entretenimiento ha quedado cautivada ante el lanzamiento del nuevo videoclip de Coldplay. La razón: la participación estelar de Dick Van Dyke, la leyenda de Hollywood que, a sus 98 años, ha demostrado que la vitalidad y el talento no conocen límites de edad.

El video musical de "All My Love", el más reciente sencillo de la banda británica, se ha convertido en un fenómeno viral, acumulando millones de visualizaciones. Este cortometraje de siete minutos, dirigido por el aclamado Spike Jonze en colaboración con Mary Wigmore, no solo es una pieza musical, sino un emotivo homenaje a la trayectoria de casi ocho décadas de Van Dyke en la industria del espectáculo.

Una carrera legendaria que sigue brillando

Dick Van Dyke, quien cumplirá 99 años el 13 de diciembre, es un tesoro nacional en Estados Unidos y un referente mundial del entretenimiento. Su palmarés incluye un Globo de Oro, un Tony y varios premios Emmy, consolidándolo como uno de los artistas más versátiles y queridos de todos los tiempos.

El actor, reconocido por sus papeles en clásicos como "Mary Poppins", "Bye Bye Birdie" y "Chitty Chitty Bang Bang", revive la magia de sus icónicos movimientos en este video. Incluso luce su característico sombrero de bombín, un guiño a sus personajes más emblemáticos que ha emocionado a fans de todas las edades.

Viaje íntimo por la vida de una estrella

El videoclip, rodado en la residencia de Van Dyke en Malibú, ofrece una mirada íntima a la vida actual del actor. Combina escenas cotidianas con fotografías de archivo y fragmentos de entrevistas, creando un mosaico conmovedor de su trayectoria personal y profesional.

En un momento particularmente emotivo, Van Dyke comparte reflexiones profundas sobre la vida y el paso del tiempo: "Soy consciente de que podría morir cualquier día, pero no le temo. Tengo esta sensación, completamente irracional, de que todo estará bien".

El video no solo celebra la carrera artística de Van Dyke, sino también su vida familiar. Escenas en el patio trasero de su hogar muestran al actor rodeado de hijos, nietos y bisnietos, compartiendo abrazos y risas que subrayan su optimismo inquebrantables.

“Es un sentimiento de preocupación y cuidado por el bienestar de otra persona tanto como por el de uno mismo”, destaca al ser preguntado por qué es el amor para él.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, improvisa al final del video una tierna canción sobre el envejecimiento, mientras Van Dyke observa emocionado, creando un momento de conexión intergeneracional que ha conmovido a millones. Esta producción no solo entrega un tema lleno de emotividad, sino que también rinde un sentido homenaje a un ícono del cine que continúa inspirando con su espíritu inquebrantable y su pasión por el arte.