Dua Lipa, la nueva musa de Pedro Almodóvar para una posible película juntos

El reconocido cineasta español Pedro Almodóvar, actualmente inmerso en la promoción de su nueva película La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, ha revelado en una reciente entrevista con la revista Fotogramas su profunda admiración por la cantante británica Dua Lipa, dejando entrever la posibilidad de una futura colaboración cinematográfica entre ambos.

Almodóvar, ganador de dos premios Óscar y figura emblemática del cine español, describió su relación con la artista como "fluida", subrayando el especial vínculo que Dua Lipa mantiene con España. El director manchego comentó: "Es una chica muy especial, una superestrella que llena estadios, pero también recomienda libros. Adora España y quiere venirse a vivir a Madrid. Entonces, cuando viene, nos vemos".

El director de Todo sobre mi madre y Hable con ella no escatimó elogios hacia la artista británica, destacando no solo su talento musical sino también su belleza y carisma. Almodóvar afirmó que, a pesar de su experiencia, Dua Lipa "no tiene nada que ver con una modelo", sugiriendo que su presencia va más allá de lo meramente estético. El cineasta expresó su interés en descubrir los talentos interpretativos de la cantante a través de una película, lo que ha generado una gran expectación en la industria cinematográfica y entre los seguidores de ambos artistas.

La posibilidad de esta colaboración no es del todo nueva. Almodóvar reveló que ya había considerado a Dua Lipa para el papel que finalmente interpretó Victoria Luengo en uno de sus proyectos anteriores. Aunque esa oportunidad no se materializó, el director dejó claro su deseo de trabajar con ella en el futuro, siempre y cuando encuentren "el vehículo adecuado" para hacerlo. Esta declaración ha abierto un abanico de especulaciones sobre qué tipo de papel podría desempeñar la cantante en una película de Almodóvar.

Almodóvar y su historial con la música

La conexión de Pedro Almodóvar con el mundo de la música no es nueva. Su carrera cinematográfica ha estado estrechamente ligada a la escena musical desde sus inicios. La colaboración del director con cantantes en sus películas se remonta a la época de la Movida Madrileña en 1980, cuando Alaska impulsó su carrera con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Desde entonces, Almodóvar ha trabajado con numerosas figuras de la música en sus producciones.

Entre las colaboraciones más memorables se encuentran la participación de Luz Casal en Tacones lejanos (1991), donde interpretó la icónica "Piensa en mí"; la actuación de Estrella Morente en Volver (2006); y la emotiva interpretación de Caetano Veloso en Hable con ella (2002). Más recientemente, la cantante Rosalía apareció en una escena junto a Penélope Cruz en Dolor y gloria (2019), demostrando la continua apuesta de Almodóvar por integrar talento musical en sus obras cinematográficas.

La conexión de Dua Lipa con España

Por su parte, Dua Lipa ha demostrado ser mucho más que una estrella del pop. Además de su exitosa carrera musical, que incluye múltiples premios Grammy y éxitos globales como Don't Start Now y Levitating, la artista británica ha mostrado un interés creciente por diversas formas de expresión cultural. Su boletín semanal Service95 es un ejemplo de ello, donde comparte recomendaciones de libros y obras culturales, revelando una faceta que ha sorprendido gratamente a muchos.

Recientemente, Dua Lipa ha manifestado un particular interés por la cultura española. Entre sus recomendaciones literarias se encuentra "La mala costumbre" de Alana S. Portero, una novela que narra la vida de una joven trans en el Madrid de los años 80. Esta elección no solo refleja su afinidad por la literatura española contemporánea, sino también su compromiso con temas de diversidad e identidad.

Otra de sus recientes publicaciones ha sido un reportaje junto a las líderes del grupo de música indie-rock Hinds, Carlotta Cosials y Ana Perrote, de cómo sería una noche ideal en Madrid.

La relación de la cantante con España se ha intensificado en los últimos años. Desde su primera visita oficial en 2018 para los 40 Music Awards en Madrid, Dua Lipa ha regresado al país en múltiples ocasiones, tanto por motivos profesionales como personales. En 2019, fue una de las protagonistas de los MTV Europe Music Awards celebrados en Sevilla, consolidando su popularidad entre el público español.

El año 2024 ha sido particularmente significativo en la conexión de Dua Lipa con España. En abril, la artista disfrutó de unas vacaciones en Madrid y Barcelona, compartiendo en sus redes sociales imágenes de su experiencia en el país. Posteriormente, en julio, encabezó el cartel del prestigioso Mad Cool Festival, uno de los eventos musicales más importantes de España, demostrando su estatus como una de las artistas internacionales más queridas por el público español.