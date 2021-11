"La estrategia más segura es vacunar a todos los niños"

El doctor Antonio J. Conejo, coordinador de Pediatría en el Hospital Xanit Vithas Internacional de Málaga y asesor externo del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, explica que los estudios para la vacuna en niños de entre seis meses y cinco años son aún muy escasos. Tras la reciente aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, son los niños a partir de cinco años los que pueden acceder a la vacuna.

–Los niños de entre 5 y 12 años ya pueden protegerse con la vacuna. ¿Y los más pequeños?

–Los datos en la franja de 6 meses a 5 años, que sería la siguiente y última en la que se aprobase, son todavía muy escasos y no están bien estudiados, aunque Pfizer-BioNTech ha declarado que pretende poner a disposición de la FDA algunos datos preliminares antes del final de año para que se empiecen a valorar.

–Una vez aprobada la vacuna Covid en menores de 12, ¿se debería vacunar a todos los niños?

–Los casos de Covid-19 en niños son generalmente leves. Se contagian menos por el SARS-CoV-2 y contagian menos la infección. No obstante, la población menor de 12 años constituye un porcentaje no despreciable de la población y debe ser vacunado sin duda para alcanzar unas coberturas vacunales que permitan la vuelta a la plena normalidad. En cuanto a si se deben vacunar todos o solo algunos grupos de riesgo, es cierto que los casos graves y la mortalidad por Covid-19 en niños es muy baja y sucede fundamentalmente en pacientes con patología de base. No obstante, es importante tener en cuenta que los casos graves de patología inmunomediada post-infección, el denominado Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, cuadro grave asociado a mortalidad en la población infantil. Sucede generalmente en pacientes previamente sanos y es absolutamente imposible hoy en día predecir qué niños pueden verse afectados. Es por ello que, aunque si hubiera problemas de suministro se podrían plantear unas prioridades similares a las que se establecieron cuando se inició la vacunación en el adulto. La estrategia más segura es vacunar a todos los niños frente a la infección.

–¿Se han notificado efectos adversos de la vacuna?

–La mayoría de los eventos adversos registrados tanto en los ensayos clínicos como en los sistemas de farmacovigilancia son similares a los que presentan el resto de vacunas. Estos eventos adversos son generalmente leves, ya sean de carácter local (dolor en el sitio de punción, etc.) o sistémico (malestar general, cefalea, fiebre, etc.) y autolimitados. Si cabe mencionar que se ha observado una incidencia superior a la esperada de mio/pericartidis en varones adolescentes y adultos jóvenes respecto a la observada en adultos y población femenina. Este evento adverso parece ser más frecuente con la vacuna Spikevax que con la vacuna Comirnaty. A raíz de esto, algunos países del norte de Europa (Suecia, Finlandia y Noruega) han decidido suspender de manera cautelar la vacunación con Spikevax en menores de 30 años basándose en datos epidemiológicos propios no publicados, a la espera de tener más información al respecto.

-¿Es asumible?

-La FDA ya ha analizado cuidadosamente los datos referentes a la vacuna Comirnaty y, tras estudiar distintos escenarios de incidencia de mio/percarditis en relación a la eficacia demostrada de la vacuna, ha concluido que, incluso en el peor de los casos, el balance riesgo beneficio es favorable a la vacuna por tratarse de un evento, no olvidemos, extraordinariamente raro y por cursar con una afectación generalmente más leve y con menos repercusión clínica que un Covid-19 grave. También tiene en cuenta los casos de mio/pericarditis relacionados con la infección por el virus salvaje, que son entre 6 y 16 veces más frecuentes que los causados por la vacuna. El posicionamiento en relación a la vacuna Spikevax se ha postpuesto hasta enero de 2022 tras la alerta de los países nórdicos referida anteriormente.

-¿Son seguras las vacunas para los niños?

-Las vacunas son seguras, que las decisiones tomadas por las agencias reguladoras están basadas en análisis exhaustivos de la evidencia disponible y que por lo tanto deben ser totalmente fiables. El hecho de que estas alertas existan, se estudien; y que discutan de forma pública y abierta no hace más que demostrar que los sistemas de vigilancia funcionan.

–El acceso a la vacuna es muy desigual. ¿Qué opina?

–Existe un debate lógico sobre la adecuación de empezar a vacunar a los niños en países de renta alta cuando todavía no se ha vacunado a la gran mayoría de la población de los países de baja renta, donde siguen falleciendo pacientes de riesgo y donde el virus se sigue multiplicando con facilidad, con el riesgo que eso conlleva de nuevas variantes que comprometan lo conseguido hasta ahora. En un contexto de disponibilidad limitada de la vacuna, la duda es razonable, así que habrá que tener en cuenta estos factores de carácter político y económico a la hora de que las administraciones tomen una decisión.

-¿Cómo considera que va la vacunación en España?

-En España, las campañas de vacunación tanto del adulto como del adolescente están sirviendo de ejemplo a nivel mundial gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios y a la confianza de la población general en la vacunas, motivos todos ellos para estar orgullosos. Esperemos poder recuperar pronto la normalidad de verdad a nivel global.