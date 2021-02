¿Para qué sirven las linternas con luz ultravioleta?

Puede ser un poco difícil de explicar, peor lo cierto es que las linternas con luz ultravioleta se han convertido en una herramienta útil por sus múltiples funciones. Si estás pensando en comprar una, sigue leyendo.

La luz ultravioleta, también denominada luz UV, es un tipo de radiación electromagnética con ondas más cortas que el de la luz perceptible por el ojo humano, lo que hace que gracias a ella, detectemos cosas que con la luz natural no logramos detectar, como manchas, marcas, restos de partículas que a simple vista no visualizaremos bien.

Linterna de Luz UV - Ultravioleta

Si estás buscando una linterna de Luz Ultravioleta para usarla en casa o en tu negocio, vamos a contarte un poco más sobre la Morpilot.

Se trata de una linterna ultravioleta hecha a base de material aeronaútico, impermeable y con protección anti-caída. Está diseñada específicamente con luz UV y también luz blanca, por lo que puedes utilizarla como una linterna normal, con la ventaja de poder activar el modo UV y así detectar por ejemplo, manchas en la alfombra, el parquet, resto de residuos en las paredes. Y cómo no, detección de la autenticidad de monedas, billetes o tarjetas de identificación.

Este modelo de linterna ultravioleta se encuentra entre las más vendidas, su precio suele ser 19,99€ y actualmente está rebajada a menos de la mitad de su coste normal, ahora está de oferta a 8,39€.

Son muchas las personas que ya han adquirido este artículo, que cuenta con casi 5 estrellas en su valoración de Amazon, después de las reseñas de más de 5.800 compradores verificados. Un hecho que nos garantiza que cumple sus funciones al 100%.

Valoraciones reales de la linterna Morpilot UV

"La linterna es de tamaño bolsillo, estupenda para llevar en el bolso para casos de emergencia. Tiene potencia suficiente para alumbrar de forma efectiva. Además añade un led de ultra violeta muy práctico para ver cosas que a simple vista no se ven, como pelos, manchas, etc.."

"Esta linterna es la mejor que he tenido de muchas. A parte de los 4 modos de alumbrado, incorpora una lente que permite ampliar o reducir el haz de luz según convenga. Además, es muy potente, y La Luz UV funciona de maravilla. Aconsejo comprar pilas recargables de alto amperaje porque está linterna se carga las pilas clásicas muy rápidamente"

"Todo vino muy bien empaquetado y presentado. Al abrir el producto y cogerlo, ya le ves que tiene bastante calidad, el ajuste del zoom y la potencia luminosa es muy buena. La lámpara UV va perfecta, aunque no se ven las marcas de los billetes con tanta claridad como a lo mejor se espera. Sobre la duración de las baterías no puedo decir nada, ya que no la he gastado tanto todavía. Perfectamente recomendable ya que la relación precio calidad es muy buena."

*Precio: 8,39€ Ver en Amazon *El precio puede variar

*Precio: 4,45€ Ver en Amazon *El precio puede variar

La linterna UV más barata

Equipada con 9 LEDS Ultravioleta de 395 nm, esta linterna UV te permitirá detectar objetos y partículas pequeñas haciéndolas brillar, especialmente en la oscuridad.

Fabricada en aluminio de alta durabilidad esta linterna es ligera y resistente a la vez. Gracias a su tamaño, podrás guardarla y llevarla a todos los sitios sin que apenas ocupe espacio. Su precio 5,95€.

Valoración de comprador: "Relación calidad precio perfecta. La quería para el club de ciencias de mi hija y para que vea la tinta invisible y ha ido de maravilla."

*Precio: 5,95€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Linterna ultravioleta Youthink

Caza escorpiones, orugas y otros insectos cuando sales acampada o a practicar tu deporte favorito. La linterna ultravioleta Youthink es apta para los más aventureros, contiene 100 LED, por lo que emite una gran cantidad de UV y en un área bastante grande.

Además incluye unas gafas para proteger tus ojos de la luz ultravioleta. Su precio 20,89€. Valoración de comprador:

"La verdad que está muy bien con relación calidad precio.Cumple las funciones que yo necesitaba."

*Precio: 20,89€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Linterna UV pequeña y recargable

Esta linterna ultra delgada de pequeño tamaño con luces LED ultravioleta cabe en la palma de tu mano, permitiendo llevarla en el coche o cualquier bolso o bosillo. Además tiene batería recargable por lo que podrás olvidarte de las pilas. Su precio 13,99€.

Valoración de comprador: "Muy satisfecho con el producto un buen tamaño de bolsillo y fácil de usar."

*Precio: 13,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Linterna UV profesional

Con un indicador de encendido/ apagado de fácil acceso, podrás cargar de forma rápida y cómoda gracias a su puerto USB y cable incluidos.

Incorpora un asa para su fácil manejo en todo tipo de situaciones. Su precio 49,99€.

Valoración de comprador: "En general se ve un producto de calidad, robusta y versátil, con detalles prácticos como que se puede recargar la pila que lleva con el cable usb, y se usa simplemente pulsando el botón que tiene, es practica y para casos determinados de gran ayuda para detectar impurezas, restos biológicos, y es sorprendente lo que puedes ver con luz ultravioleta que a simple vista no se ve."