Glosario de la Generación Z: los términos que tienes que conocer para entender a los jóvenes

Unos jóvenes se reúnen bajo la sombra de un árbol

La Generación Z ha creado su propio lenguaje para diferenciarse de los millennials y generaciones anteriores. Este fenómeno, lejos de ser exclusivo, forma parte de un patrón histórico donde cada grupo generacional establece sus códigos de identidad. Los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2000 utilizan términos que desconciertan a sus mayores, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, aunque también en conversaciones cotidianas. La FAD ha querido ayudar ofreciendo en su web un glosario.

Las búsquedas mensuales en Google demuestran el interés creciente por comprender este nuevo vocabulario. Expresiones como BAE registran unas 700 consultas al mes, mientras que LMAO alcanza las 2.000 búsquedas mensuales. Este fenómeno lingüístico no solo refleja una brecha generacional, sino también la influencia de la cultura digital, los videojuegos y el idioma inglés en la comunicación de los jóvenes españoles.

A diferencia de generaciones anteriores, los miembros de la Generación Z han abandonado expresiones como "jaja" o el emoji de la cara riéndose, considerados ya propios de millennials. En su lugar, utilizan combinaciones de letras aparentemente aleatorias como sdfghjk para expresar risa descontrolada. Este cambio ejemplifica cómo la comunicación digital evoluciona constantemente, creando códigos que funcionan como señas de identidad generacional.

Diccionario completo de términos de la Generación Z

Conocer el significado de estas expresiones puede ayudar a mejorar la comunicación intergeneracional, aunque los propios jóvenes considerarían este intento como cringe (que provoca vergüenza ajena). A continuación, se presenta un glosario exhaustivo de los términos más utilizados por la Generación Z, organizados alfabéticamente:

A

Aesthetic: describe algo estéticamente agradable, principalmente en moda y decoración. Se utiliza en expresiones como "outfit aesthetic".

B

BAE: acrónimo del inglés "before anyone else" (antes que nadie), se refiere a alguien especial. Se usa en frases como "eres mi BAE".

Basado: elogia a quien expresa opiniones sin importarle las consecuencias, especialmente en temas polémicos.

Bro: abreviatura de "brother" (hermano), ha reemplazado al tradicional "tío" como forma coloquial de referirse a un amigo.

C

Chetao: proveniente del mundo gamer (adaptación de "cheat", truco), indica que algo es excepcional. Se usa frecuentemente en su forma superlativa "chetadísimo".

Crush: designa a la persona que te gusta.

Cringe o lache: expresa vergüenza ajena o bochorno ante una situación.

D

devorar: connotación positiva que indica haber realizado un excelente trabajo.

de chill: significa estar tranquilo o relajado.

E

Evento canónico: popularizado tras el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en 2023, describe momentos definitorios e inevitables en la vida de una persona.

Exposeado: estar expuesto o descubierto en una situación comprometida.

F

Funar: similar a "cancelar", se usa en frases como "Diría lo que pienso pero me van a funar".

Fifas: generalmente hombres heterosexuales aficionados al fútbol, término utilizado por muchas mujeres para sintetizar actitudes y comportamientos considerados machistas.

F: originado en el videojuego 'Call of Duty: Advanced Warfare', expresa pena o lamento.

Fachero: califica algo como chulo o bonito.

G

Goat: acrónimo de "Greatest Of All Time" (el mejor de todos los tiempos), usado para halagar logros.

H

Hype: expectativa desproporcionada que genera emoción ante el lanzamiento de productos culturales.

J

JURA: pronunciado enfáticamente y en tono interrogante, expresa incredulidad.

L

Literal: indica acuerdo o enfatiza que algo es exactamente como se describe.

LMAO: del inglés "laughing my ass off", sustituye al tradicional "jajaja" para expresar risa intensa.

M

Mood: referencia al estado anímico, frecuentemente acompaña a imágenes que representan un sentimiento.

N

NPC: siglas de "Non Playable Character", describe a personas que no aportan nada significativo.

Ñ

Servir coñx: alabanza a demostraciones de empoderamiento o acciones transgresoras.

P

PEC: acrónimo de "por el culx", expresa aprobación entusiasta.

Piquete: persona elegante, con buen estilo o "flow".

POV: siglas de "point of view", utilizado en memes que adoptan perspectivas específicas de personas u objetos.

Q

La queso: reivindica la autenticidad personal, equivalente a "soy así y no cambiaré".

R

Random: designa algo aleatorio o sin explicación clara.

Rt (retuit): originado en Twitter, expresa acuerdo con lo dicho por otra persona.

S

Shippeo: deseo de que dos personas mantengan una relación amorosa.

Stalkear: explorar perfiles en redes sociales discretamente, sin interactuar.

T

Té: "Traigo té" indica tener información interesante que compartir.

Tirar beef: describe un enfrentamiento público entre dos personas.

Tryhardear: derivado de "try hard", significa no rendirse, especialmente en videojuegos.

U

Ubícate: exhortación a ponerse al día con información actual.

W

Woke: del inglés "despierto", describe a personas que evitan comportamientos discriminatorios.

X

Potaxie: término usado especialmente en la comunidad LGTB, opuesto a "fifas".

¿Por qué los jóvenes crean su propio lenguaje?

La creación de códigos lingüísticos propios responde a necesidades psicosociales fundamentales en la adolescencia y juventud. Los expertos en desarrollo juvenil señalan que este fenómeno cumple varias funciones: refuerza el sentimiento de pertenencia a un grupo, establece fronteras con las generaciones anteriores y permite la exploración de identidades en formación. En 2025, con la digitalización prácticamente universal, estos procesos se aceleran y amplifican.

Las redes sociales actúan como catalizadoras de este fenómeno, permitiendo que nuevos términos se globalicen y adopten en cuestión de días o incluso horas. TikTok, especialmente, ha revolucionado la velocidad con que se propagan estas expresiones, creando un ecosistema lingüístico extremadamente dinámico que desafía a quienes intentan mantenerse actualizados.

¿Cómo afecta este fenómeno a la comunicación intergeneracional?

La brecha comunicativa entre generaciones no es un fenómeno nuevo, pero las estadísticas de búsqueda demuestran un interés creciente de los adultos por comprender el lenguaje de la Generación Z. Este esfuerzo por entender puede interpretarse como un intento de mejorar la comunicación familiar, profesional y educativa con los más jóvenes.

Los educadores y psicólogos recomiendan a los adultos mantener una actitud abierta y curiosa, sin juzgar estas nuevas expresiones como degradaciones del lenguaje. Después de todo, cada generación ha introducido sus propios modismos, muchos de los cuales eventualmente se integran al lenguaje común o desaparecen con el tiempo.

En el ámbito educativo, algunos centros están incorporando análisis de estos fenómenos lingüísticos en sus clases de lengua, reconociendo el valor sociológico y cultural de estas manifestaciones comunicativas, mientras mantienen la enseñanza del uso formal del idioma para los contextos que lo requieren.