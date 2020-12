Qué es la hafefobia y cuáles son sus síntomas

La pandemia del coronavirus está provocando un sin fin de problemas en la sociedad. A los miles de muertos, una economía que roza límites insostenibles y una vida restrictiva, ahora se unen los problemas psicológicos que está dejando la pandemia. Si hace algunos meses nos hablaban del 'síndrome de la cabaña', ahora aparece la 'hafefobia', un trastorno que consiste en el miedo irracional al contacto.

Son muchos las personas que se cambian de acera para no cruzarse con la gente o que ven un restaurante mínimamente concurrido y deciden no entrar. Este tipo de actos pueden entrar dentro de la nueva normalidad y ser comprensibles. Ahora bien, hay un grupo que ha llevado este tipo de actos al extremo y pueden estar sufriendo 'hafefobia', un problema psicológico que se ha disparado en los meses de epidemia.

¿Qué síntomas produce la hafefobia?

La hafefobia gira en torno al miedo por el contacto social. Las personas que la padecen, sufren un estrés constante a la hora de terne que interactuar y buscan siempre el estar solos o no salir de casa. Actos tan sencillos como dar la mano, abrazar o besar, pueden ser un suplicio y la tensión existente puede acarrear diferentes problemas de salud:

El físico se resiente. Las personas con hafefobia pueden tener crisis de ansiedad , notar cosquilleos, taquicardias y un malestar general que les impedirá seguir con su rutina diaria.

Las personas con hafefobia pueden tener , notar cosquilleos, taquicardias y un malestar general que les impedirá seguir con su rutina diaria. La mente no es una buena aliada. Si se está experimentando la hafefobia, los pensamientos negativos serán una constante y la fobia hará que la reclusión social sea aún más severa.

Si se está experimentando la hafefobia, los serán una constante y la fobia hará que la reclusión social sea aún más severa. Cambiamos por completo. Los afectados tienen a cambiar su manera de ser en su totalidad. Dejan de relacionarse con sus allegados, no quieren salir de casa y, si no se trata a tiempo, puede hacer que los problemas mentales afloren progresivamente.

Aunque es una afección que ya se conocía y puede tratarse, el coronavirus ha hecho que este tipo de enfermedades tengan más presencia en una sociedad que lleva un año viviendo al límite y viendo como sus libertades están restringidas debido a una situación que parece no tener fin.

Otros síndromes potenciados por el Covid-19

Además de la hafefobia, durante la pandemia se han potenciado otras fobias, como la agorafobia (miedo a espacios exteriores o multitudes) o el síndromes de la cabaña (el sentimiento de no querer salir a la calle por un futuro social de incertidumbre).

Surgen por el miedo que aparece como mecanismo de defensa ante una situación en la que se produce un mantenimiento prolongado de la distancia social y por los mensajes sobre el contagio del virus que hace que algunas personas se obsesionen y paralicen.

Los psicólogos creen que hay que procurar que estas fobias "no perjudique tu día a día porque te puede llevar al aislamiento" y "emocionalmente esto no es bueno para el desarrollo cognitivo del ser humano", e insisten en estar más pendientes de las personas mayores para que "no se aíslen", porque "el peligro está ahí pero hay que verlo en su justa medida".