Una joven 'influencer' japonesa resulta ser un hombre de 50 años usando FaceApp

No, no es una noticia del Mundo Today. El titular no es un reclamo, es real y ha ocurrido, como to lo inverisímil, en Japón. La imagen de una popular joven en Twitter, @azusagakuyuki , que publica imágenes de sus viajes en motocicleta por diferentes puntos nipones ha sido una estafa, y detrás de la cuenta está en realidad un hombre de 50 años de aspecto delgado y pelo largo que usa FaceApp, la App que permiten transformar cualquier cara en otra.

@azusagakuyuki ha alcanzado mucha popularidad convertida en una suerte de blog de viajes con fotografías de una joven motociclista, que de cuando en cuando promociona una bebida energética o dulces entre sus miles de seguidores.

Aunque la realidad es que muchos usuarios ya tenían sospechas sobre la identidad real del influencer, esta semana un programa local de entretenimiento desveló quién estaba detrás de la cuenta, con la intervención del propio hombre.

Los viajes, en cambio, no eran un engaño pues el hombre es un amante de las motos y los viajes, y tan solo se inventó el personaje por miedo al rechazo. El hombre explica que se inventó esa personalidad femenina juvenil porque quería ser popular en las redes sociales, y con su aspecto creía que nadie se iba a interesar en él.

El reportaje del medio nipón hace una comparación de varias fotografías antes y después de aplicar el filtro, dejando en evidencia la sorprendente transformación.

La revelación le ha dado a este influencer un impulso de popularidad. En los últimos días, ha ganado nuevos seguidores llegando a más de 18.000, mientras que una gran parte de su público le mostró su apoyo.