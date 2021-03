WhatsApp: Confunde a un jardinero con una peluquería... el resto es historia de internet

Las redes sociales se convierten a menudo en un modo de escape y en un sitio perfecto para contar el día a día. En esta ocasión una publicación en Twitter de la cuenta @laicrew se ha hecho célebre en la red de microblogging al adjuntar una conversación de las de "tierra, trágame". En el tuit, una frase: "Llevo medio hora riendo", y varios pantallazos de la conversación que mantuvo en WhatsApp con un peluquero que resultó no ser peluquero, sino jardinero.

En la conversación se ve como la usuaria escribe por WhatsApp a lo que él creía que era una peluquería con el fin de cortarse las puntas: "¿Me podéis dar cita?", cuestiona al ¿peluquero?.

En la peluquería le responden que de dónde es, la clienta dice que de Girona y desde el otro lado del móvil una respuesta que cambia los acontecimientos: "Solo una cosa, No sé cómo me saldrá, soy jardinero y nunca he cortado el pelo a nadie".

La usuaria vive su momento de surrealismo y se da cuenta del error: "Cómo??? (sic) Pensaba que era una peluquería. Nada, muchas gracias y perdón por las molestias".

El jardinero-peluquero muestra su cara amable y lejos de molestarse le busca una solución posible: "Nada, tranquila. Te puedo dar el teléfono de donde va mi mujer. Se llama Cati Jurado".

El tuit se acerca a los 100.000 me gusta y pasa con creces los 7.000 retuits.