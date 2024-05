Cuarto intento de asalto en la casa del cofundador de Hawkers con la familia dentro: "En esto se está convirtiendo España"

El cofundador de las gafas de sol Hawkers, Javi Martínez ha denunciado en redes sociales el cuarto intento de asalto a su casa. En esta ocasión estaba dentro junto a su familia y quiso hacer pública la situación pidiendo colaboración. Así relataba los hechos:

"Anoche por cuarta vez (segunda en menos de mes y medio) han entrado a robar en mi casa. Lo preocupante es que las dos últimas veces lo han hecho con gente dentro (sobre las 22:30h) lo que me hace pensar que están intentando pillarnos con la guardia baja para poder entrar dentro y retenernos. Anoche suerte que la alarma estaba puesta pese a ser pronto, entraron 4 y uno de ellos iba armado. Al sonar la alarma y verlos de frente (yo dentro, ellos fuera) se fueron caminando"

Posteriormente el empresario afirma que se armó de valor y salió a perseguir a los cacos sin poder finalmente cazarlos. Comenta con angustia que no van a parar y que en esto es "en lo que se está convirtiendo España".

"¡Caminando! Me armé, esperé prudentemente 2 minutos (eternos) y salí con el coche para ver si podía seguirlos para averiguar quienes pueden ser que tanto insisten en entrar en mi casa.. al final nada, un susto y la sensación de que volverán. En esto se está convirtiendo España Si alguno de la zona de Elche/Alicante reconoce a alguien que use este modelo de zapatillas Adidas no duden en ponerse en contacto"