Jorge Rey, experto en las cabañuelas, anuncia un "temporal invernal" con nevadas: "Llega una masa de aire frío polar marítimo"

Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en el tradicional método de las cabañuelas, advierte sobre la llegada de un nuevo "temporal invernal" a España. Tras el paso de la última borrasca, que todavía dejará algunas tormentas residuales en el Mediterráneo, el foco se desplaza hacia el Atlántico, desde donde empezarán a entrar nuevos frentes cargados de lluvia y aire frío.

De esta forma, coincide con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días. Según explica en un vídeo compartido en su canal de YouTube, El Tiempo con JR, el escenario más adverso sucederá el fin de semana, cuando una masa de aire polar marítimo se acerque a la Península Ibérica, provocando un notable descenso térmico y la bajada de las cotas de nieve.

Jorge Rey anuncia la llegada de un "temporal invernal"

A lo largo de la actual semana, se acercarán "nuevas borrascas, que traerán lluvias a puntos del oeste", explica el youtuber. Asimismo, a partir del viernes 23 de enero empezará a sentirse de nuevo el "frío invernal". Será entonces cuando llegue "una masa de aire frío polar marítimo", con especial incidencia el sábado 24, "cuando podamos ver nevadas en cotas bajas".

Según Jorge Rey, se verán nevadas "en ciudades como Lugo, Ourense, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca, Soria, Madrid... y muchas otras del interior peninsular". Además, "algunos modelos lo pintan más importante con nevadas incluso, no solo a nivel de mar, sino pudiendo superar los 10 o 15 cm en muchos puntos". Esto es algo que ya previeron las cabañuelas en su momento, cuando el influencer auguró unos fríos primeros meses de 2026.

Lluvia y frío a lo largo de la semana, según las cabañuelas

Durante este martes 20 de enerto, "aún hay algunas precipitaciones en puntos de Aragón, Cataluña o Valencia; y nuevas borrascas que se empiezan a asomar por Galicia", prosigue. "El miércoles 21 epezarán a dejar lluvias en muchas zonas del oeste peninsular"; una situación que se mantendrá durante el resto de la semana. A pesar de ello, será posible que nieve en cotas altas hasta el jueves.

"De hecho, la llegada de cierto aire frío el jueves podría producir nevadas en ciudades como Cuenca", añade. No obstante, "será especialmente el viernes cuando esa probabilidad de nieve, sobre todo por la tarde, empiece a llegar a Galicia, Castilla y León, e incluso en puntos del sur, como es el caso de Granada durante el fin de semana". En este sentido, Jorge Rey informa de que las máximas se encontrarán en torno a los 0ºC en muchas localidades, como Burgos o Soria.

En cualquier caso, Rey insiste en que este episodio deberá seguirse con atención, ya que las previsiones pueden variar a medida que avancen los días. Lo que parece claro, según apunta, es que el invierno quiere hacerse notar con fuerza, dejando así un fin de semana marcado por el frío, las luvias y la posibilidad de nevadas en amplias zonas del país.