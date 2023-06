Casi el 80% de los jóvenes españoles son aficionados a los videojuegos

El 77% de los jóvenes entre 15 y 29 años son aficionados a los videojuegos y de ellos, más de la mitad (57,4%) juegan todos los días y un tercio, al menos una vez a la semana, con una media de horas dedicadas a este pasatiempo de 3,7.

Estos datos se recogen en el estudio presentado por Fad Juventud a partir de una encuesta hecha por internet a 1.513 jóvenes residentes en España en noviembre del año pasado, en el que se señala que la edad media de inicio a los videojuegos es 9,8 años (9,4 en el caso de los chicos y 10,3 en el de las chicas).

El informe se ha presentado en un acto presidido por la reina Letizia, presidenta de honor de Fad Juventud, en la sede de Telefónica en Madrid tras la reunión del patronato de esta entidad.

Tendencias de juego

Entre los aficionados a los juegos de pantalla, el 84,5% son chicos y el 69,7%, chicas. Solo el 3,7% de los encuestados responde que nunca ha jugado un videojuego y un 19,4% lo hizo hace más de un año. Por franjas de edad, los chicos de entre 25 y 29 años son los que más juegan (81,4%), frente al 72,8% de entre 15 y 19 años.

El 67,9% juega todos los días, mientras que en el caso de las mujeres, lo hacen el 44,8%. El 30,6% lo practica una vez a la semana y el 6,9%, una vez al mes. Seis de cada diez alegan que juegan para "desconectar"; uno de cada dos, por "el potencial formativo de los videojuegos", y algo menos de la mitad (46,6%), para hacer amigos.

Entre los que no juegan, en su mayoría lo hacen porque no tiene tiempo (43,6%), mientras que el 31,4% prefiere otro ocio y al 22,7% no le interesa.

Acoso sexual

Respecto a las experiencias negativas que experimentan al jugar, destaca la sensación de frustración, ansiedad o enfado vividas durante el juego (42,2%), el que reciben insultos (41,6%) y el que pasan pasar demasiado tiempo jugando (38,8%).

Las chicas tienen una percepción más negativa de los videojuegos al considerar el 57,6% que hay mucha sexualización en sus personajes femeninos y que los contenidos son sexistas (40,5%). El 29,4% de lasa chicas que juegan en internet semanalmente dice haber recibido acoso sexual (13,5% de chicos), por lo que el 45,2% opta por ocultar su identidad.

Cuatro de cada diez consultados admiten que las opiniones de creadores de contenido influyen a la hora de elegir qué videojuegos jugar al sentir que forman parte de una comunidad.

Valoración de los chicos

Los chicos están más de acuerdo en que los videojuegos están hechos para ellos (44,4%, 11 puntos más que las chicas); que son más divertidos que otras actividades de ocio (43,8%); que tienen efectos positivos para la salud mental (36,3%) y que son cultura y deben fomentarse por las administraciones (35,5%) .

Disfrutar de eSports (deportes electrónicos) es cada vez más común, puesto que el 68,8% de jóvenes lo hace en mayor o menor medida y creen que son equiparables a cualquier otro deporte (33,2%).

La casi totalidad de quienes son aficionados (96%) hace algún tipo de gasto en videojuegos, con una media de gasto mensual de 50,7 euros. Cuatro de cada diez jóvenes estima que los videojuegos son un trabajo de futuro y el 36,5% muestra interés por ser ciberjugador profesional.