Lanzan una vaca a más de kilómetro y medio de profundidad y despiertan a los dormilones en las profundidades del océano

Un equipo de científicos chinos ha realizado un descubrimiento sin precedentes en las profundidades del mar de China Meridional, donde ocho tiburones dormilones del Pacífico fueron captados en cámara mostrando comportamientos nunca antes documentados. El hallazgo, publicado en febrero de 2025 en la revista Ocean-Land-Atmosphere Research, revela datos cruciales sobre la distribución y conducta de esta escurridiza especie marina.

Para llevar a cabo esta investigación pionera, los científicos decidieron simular lo que ocurre cuando grandes animales marinos mueren y se hunden en el océano. Para ello, sumergieron un cadáver de vaca a 1.629 metros de profundidad cerca de la isla de Hainan, equipándolo con cámaras que permitieron documentar todo lo que sucedía a su alrededor.

Los resultados superaron todas las expectativas. Apenas minutos después de que el cuerpo se asentara en el lecho marino, los investigadores pudieron observar la llegada de varios ejemplares de Somniosus pacificus, comúnmente conocidos como tiburones dormilones del Pacífico. Lo más sorprendente es que estos animales nunca habían sido avistados en esta región, ya que tradicionalmente se creía que habitaban exclusivamente en aguas más frías, desde Japón hasta Baja California, y no en zonas tan meridionales como el mar de China.

Comportamientos sociales inesperados

Una de las revelaciones más importantes del estudio fue el comportamiento social exhibido por estos escurridizos depredadores. Las grabaciones mostraron cómo los tiburones se turnaban ordenadamente para alimentarse del cadáver, cediendo el paso a otros individuos que se aproximaban por detrás, un comportamiento raramente observado entre grandes carnívoros marinos, que suelen ser más territoriales y agresivos durante la alimentación.

Han Tian, investigador principal del estudio, explicó: "Esta conducta podría representar una estrategia evolutiva desarrollada en entornos donde los recursos alimenticios son escasos e impredecibles. El comportamiento agresivo observado sugiere que esta zona del mar de China aún alberga fuentes de alimento abundantes".

Los científicos también observaron diferencias notables en función del tamaño de los ejemplares. Los tiburones de mayor envergadura mostraban comportamientos más agresivos, mientras que los más pequeños adoptaban una actitud más cautelosa durante el festín. Estos patrones podrían indicar una jerarquía social previamente desconocida en esta especie.

Otro hallazgo notable fue la documentación de un mecanismo de retracción ocular, que los investigadores interpretan como una adaptación defensiva. Al carecer de membrana nictitante o tercer párpado, estos tiburones parecen proteger sus ojos retrayéndolos durante la alimentación, lo que constituye un mecanismo único de protección contra posibles lesiones.

Implicaciones para la distribución de la especie

Este descubrimiento tiene importantes repercusiones para nuestro entendimiento de la distribución geográfica del tiburón dormilón del Pacífico. Los ejemplares documentados eran exclusivamente hembras, lo que ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que esta área podría funcionar como una zona de cría para la especie, similar a lo que ocurre con otros tiburones que utilizan aguas profundas para este fin.

Expertos en biología marina consultados en España señalan que este tipo de hallazgos son fundamentales para comprender los efectos del cambio climático en la distribución de especies marinas. "Es posible que estemos presenciando una expansión del hábitat de estos tiburones como respuesta a cambios en las temperaturas oceánicas", afirma la Dra. Marina Sánchez, oceanógrafa del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Junto a los tiburones dormilones, las cámaras también captaron la presencia de otras especies como peces caracol, anfípodos y copépodos parásitos, revelando una rica biodiversidad en estas profundidades que hasta ahora permanecía prácticamente inexplorada por la ciencia.

Métodos innovadores para la investigación oceánica

El experimento realizado por los científicos chinos destaca por su originalidad metodológica. La técnica de utilizar cadáveres de grandes mamíferos terrestres como "estaciones de cebo" para atraer y estudiar fauna abisal no es nueva, pero su aplicación en esta zona específica del mar de China ha permitido documentar comportamientos y especies que de otro modo hubieran permanecido ocultos.

En España, investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han mostrado interés en replicar este tipo de experimentos en aguas del Mediterráneo y el Atlántico. "Estas metodologías nos permiten acceder a conocimiento sobre ecosistemas profundos sin necesidad de realizar capturas invasivas", explica el Dr. Carlos Medina, biólogo marino del CSIC.

Los resultados de este estudio subrayan la importancia de continuar explorando las profundidades oceánicas, donde aún queda mucho por descubrir. Las tecnologías de grabación submarina están permitiendo a los científicos documentar comportamientos y especies que, hasta hace poco, eran completamente desconocidos para la ciencia.

El mar de China Meridional, con sus complejos sistemas de cañones submarinos y grandes profundidades, podría albergar muchas más sorpresas biológicas. Los investigadores planean realizar nuevos experimentos similares en diferentes puntos del océano para comparar las comunidades de carroñeros y depredadores que habitan estos ecosistemas profundos.

Este descubrimiento se suma a otros realizados recientemente en aguas profundas de todo el mundo, lo que demuestra que, a pesar de los avances tecnológicos, nuestros océanos siguen siendo uno de los últimos grandes misterios de nuestro planeta, con innumerables especies y comportamientos aún por descubrir y comprender.