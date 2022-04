Diez libros imprescindibles para regalar en el Día del Libro

El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y librerías y lectores esperan por una de sus citas preferidas del año. Este efeméride fue fijada por la UNESCO en el año 1995 y se tomó como referencia el día en el que murieron tres de los grandes genios de la literatura universal: Miguel de Cervantes (murió en realidad el 22 pero el día 23 fue enterrado) William Shakespeare (según el calendario juliano) y Garcilaso de la Vega.

Para celebrarlo, diversas ciudades y editoriales han presentado sustanciosas ofertas para incentivar la lectura en un día tan especial. A fin de que puedas aprovechar estas promociones, tanto para disfrute personal como para regalar, te traemos los diez libros imprescindibles para este Día del Libro.

Roma soy yo - Santiago Posteguillo

Uno de los estrenos más esperados del año tanto por los seguidores de este autor como de los amantes de la literatura histórica, en especial del período romano. Santiago Posteguillo vuelve a deslumbrar con un relato novelado de los sucesos históricos de uno de los hombres que más marcaron la historia: Julio César. Con un ritmo trepidante y que no permite soltar el libro en ningún momento, Posteguillo vuelve a erigirse como uno de los estandartes de la novela histórica actualmente.

Los que merecen morir - Carlos Salem

Para los amantes de la novela negra llega esta novela del prolífico escritor Carlos Salem. «Me llamo Nadie», es la última frase que escucharán aquellos elegidos por un asesino en serie sin rostro. Los crímenes se sucederán uno tras otro, ejecutando a aquellos que han salido indemnes del sistema judicial. Severo Justo será el encargado de resolver el caso, tras el que plantea suicidarse. Una novela trepidante y que te dejará con ganas de más.

Casa de tierra y sangre - Sarah J Maas

La serie de adultos número 1 de The New York Times, Ciudad Medialuna, llega a nuestro país de la mano de Alfaguara. Para lectores de fantasía, Sarah J Maas vuelve a adentrarse en el género tras sus dos anteriores sagas, con un tono más adulto y centrada en el género urban fantasy. La mala noticia es que la saga no está acabada, ¿la buena? que ya tenemos hasta el segundo tomo disponible en nuestro país.

Planeta - Susana Martín Gijón

Susana Martín Gijón vuelve a elegir la ciudad de Sevilla como centro de una nueva investigación. Para ello, vuelve a valerse de la inspectora Camino Vargas, la cual debe resolver el crimen de un misterioso cadáver aparecido en un campo de golf con los pies amputados. La amenaza del asesino conocido como ' el Animalista' podría poner a millones de personas en riesgo de muerte.

Gente normal - Sally Rooney

Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan palabra. Él es uno de los populares y ella, una chica solitaria que ha aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente. Todos saben que Marianne vive en una mansión y que la madre de Connell se encarga de su limpieza, pero nadie imagina que cada tarde los dos jóvenes coinciden. Uno de esos días, una conversación torpe dará comienzo a una relación que podría cambiar sus vidas.

Los siete maridos de Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid

Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. Convocada al lujoso apartamento de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia.

Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80 -y, desde luego, los siete maridos que tuvo en ese tiempo- Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido.

Nuncanoche - Jay Kristoff

Primera entrega de la trilogía Crónicas de la Nuncanoche. En una tierra de tres soles que nunca dan paso a la oscuridad, la joven asesina Mia Corvere acaba de unirse a la banda más mortífera de la República. De niña, Mia sobrevivió sola y a duras penas tras la rebelión fallida de su padre, que murió ejecutado por traición. Pero su misterioso don para conversar con las sombras la llevó por un camino más siniestro de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ahora, años más tarde, debe demostrar su valía en la Iglesia Roja. Los pasillos de esta escuela de asesinos están llenos de traiciones y, para llegar a ser la adversaria que desea, Mia tiene que sobrevivir a la iniciación. Si lo logra, estará un paso más cerca de su único objetivo: venganza.

La Violinista Roja - Reyes Monforte

Reyes Monforte regresa con su novela más ambiciosa: la apasionante historia de la española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. La legendaria historia de una valerosa mujer que luchó por sus ideales más allá de la familia, el amor, la amistad y el orden mundial.

El viaje de la humanidad - Oded Galor

Durante mucho tiempo se ha creído que la prosperidad del ser humano había aumentado gradualmente en el transcurso de la historia. Sin embargo, se trata de una distorsión, porque este avance no se tradujo en absoluto en mejoras en la calidad de vida. ¿Por qué el ser humano vivió estancado la mayor parte de su existencia? ¿Qué encendió la mecha de la enorme transformación de nuestros niveles de vida hace tan solo doscientos años? ¿Y por qué ese progreso ha derivado en una brecha de desigualdad tan grande en el mundo?

A partir de estas tres cuestiones fundamentales, el eminente economista y pensador israelí Oded Galor desvela en esta fascinante y reveladora narración las claves para entender dos de los grandes misterios de la evolución de la humanidad: el progreso y la desigualdad.

Lejos - Rosa Ribas

En una urbanización en medio de la nada, una de las muchas que se construyeron en España hace años, vive una pequeña comunidad de vecinos que procura llevar una vida normal, a pesar de vivir lejos de todo. Entre ellos, la protagonista de la novela, una mujer recién separada, volcada en el trabajo y en alejar el desánimo de su vida. Más allá de la urbanización que se prometía lujosa, entre calles asfaltadas y rotondas que no conducen a ninguna parte, se alzan viviendas sin acabar y sin vender, lugares amenazantes porque pueden estar ocupadas por personas que no se dejan ver. Precisamente a una de esas viviendas va a dar un hombre que parece arrastrar un secreto, y con él un miedo y una angustia. Con un planteamiento de una originalidad desarmante, y un escenario imposible de olvidar, esta nueva historia de Rosa Ribas, atmosférica, inquietante, adictiva, repleta de sorpresas, nos regala también una inesperada historia de amor.